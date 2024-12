Tennis : Alerte pour Djokovic, Nadal à l’origine d’un gros problème ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’il a décroché le Graal aux Jeux olympiques de Paris pour la première fois de sa carrière, Novak Djokovic sort d’une année 2024 compliquée. Patrick Mouratoglou pointe du doigt un manque de motivation chez le Serbe, s’expliquant selon lui par la fin de carrière de Rafael Nadal, son grand rival.

Novak Djokovic aura rempli son grand objectif de la saison, voire de sa carrière, en décrochant la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024. Hormis ce succès qui lui manquait, l’année est à oublier pour le Serbe, amoindri par une blessure et qui a connu quelques déconvenues, notamment en Grand Chelem. A 37 ans, Novak Djokovic est désormais le dernier monstre du circuit encore en activité après les départs à la retraite de Roger Federer et de Rafael Nadal.

L’Espagnol a pris la décision de se retirer lors de la Coupe Davis, conscient qu’il valait mieux s’arrêter là après avoir enchaîné les prestations décevantes ces derniers mois. Aux yeux de Patrick Mouratoglou, la fin de carrière de Rafael Nadal a atteint psychologiquement Novak Djokovic, qui a récemment avoir engagé Andy Murray comme entraîneur. Cette collaboration peut-elle relancer le Serbe ? « Des gens du monde du tennis m’ont souvent demandé si je pensais que c’était une bonne idée ou non. Ce que je pense c’est : de quoi Novak a‑t‐il le plus besoin ? Je pense que la seule chose dont Novak a besoin, c’est de motivation. Après avoir senti qu’il est arrivé la fin pour Rafa, début 2024, il n’a pas retrouvé la motivation. Novak n’avait pas perdu son niveau depuis deux mois, c’est impossible : sa motivation s’est effondrée car il a déjà gagné le combat contre Roger et Rafa », juge Mouratoglou, rapporté par We Love Tennis.

« Finalement son « seul » tournoi de l’année était aux Jeux Olympiques, où il avait une immense motivation pour remporter l’or. Il a besoin de cette motivation, de ce déclencheur émotionnel qui lui donne envie de tout gagner, comme il l’a fait tout au long de sa carrière », poursuit l’ancien entraîneur de Serena Williams.