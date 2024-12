Tennis : Grande première avec Novak Djokovic !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Autrefois rivaux, Novak Djokovic et Andy Murray vont faire partie de la même équipe. Le joueur serbe a décidé de faire de l'Ecossais son entraîneur pour la saison 2025. Une situation inédite entre deux membres du Big 4, qui ont marqué l'histoire de ce sport. Très engagée dans la carrière de son fils, Judy Murray a donné son avis sur cette collaboration.

Est-ce que nos meilleurs ennemis peuvent devenir nos amis, nos compères, nos partenaires ? Dans le cas de Novak Djokovic, la réponse est oui. Malgré leur grande rivalité sur le circuit, le joueur serbe et Andy Murray vont faire équipe en 2025. Retraité des terrains depuis cet été, l’Ecossais va accompagner Djokovic tout au long de cette saison avec l’espoir de remporter son 25ème Grand Chelem et doubler définitivement Margaret Court.

Tennis : Le «discours incroyable» de Nadal qui a bluffé Guardiola ! https://t.co/IdJDKfj6an pic.twitter.com/Z0wxtLhEeb — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Djokovic justifie sa décision

La tournée australienne en janvier permettra d’avoir un petit aperçu de ce duo. Réputé pour sa science tactique et sa combativité sur le terrain, Andy Murray reste un coach inexpérimenté. Mais Djokovic est convaincu que l’Ecossais est l’homme idoine pour lui permettre de cocher ses objectifs. « Je me suis rendu compte qu'à ce stade, l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial » avait déclaré le joueur serbe.

« Je vais devoir soutenir Novak Djokovic maintenant »

Très impliquée dans la carrière de son fils, Judy Murray s’est prononcée sur cette association. Et pour la première fois, elle va devoir supporter Djokovic, qu’elle a longtemps souhaité voir perdre. « Je vais devoir soutenir Novak Djokovic maintenant. Ce sera une première. Mais je le dis de la manière la plus gentille qui soit, bien sûr . La première fois que j’ai vu Novak, c’était lors d’une compétition pour les moins de 12 ans en France. Ils font donc partie du mobilier de l’un et de l’autre et ils se connaissent très bien sur le terrain et en dehors » a-t-elle confié au Herald Scotland.