Tennis : L'annonce surprise de Djokovic qui ne convainc pas tout le monde !

Jean de Teyssière

En novembre, Novak Djokovic en a surpris plus d’un en annonçant son nouvel entraîneur : Andy Murray. Tout juste retraité, la légende britannique du tennis va donc coacher Novak Djokovic en 2025 et ce duo est déjà très attendu. Mais pour certains, comme Andrey Rublev, Murray n’apportera pas beaucoup de plus-value au Serbe.

Durant sa carrière, Novak Djokovic a mené des combats et duels épiques face à Roger Federer et Rafael Nadal. Mais plus sporadiquement, la longévité des trois monstres étant exceptionnelle, un autre joueur a su parfois les embêter : Andy Murray. Le Britannique, qui a pris sa retraite cet été après les Jeux olympiques de Paris 2024, a un magnifique palmarès avec deux Wimbledon (2013, 2016), un US Open (2012) et deux titres olympiques en simple (2012 et 2016).

«25 ans de rivalité»

Sur ses réseaux sociaux, Novak Djokovic avait surpris du monde en nommant Andy Murray comme entraîneur : « On joue l'un contre l'autre depuis qu'on est des gosses. 25 ans de rivalité, à repousser nos limites l'un et l'autre. On a vécu parmi les batailles les plus épiques de notre sport. Ils nous ont appelé révolutionnaires, preneurs de risques, faiseurs d'histoire. Je pensais que notre histoire commune était terminée. Finalement, elle a un dernier chapitre. C'est le moment pour l'un de mes adversaires les plus coriaces d'intégrer mon staff. Bienvenue, coach Andy Murray. »

«Je ne sais pas si Murray pourra lui apporter quelque chose»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Andrey Rublev ne semble pas convaincu par cette nomination : « Novak est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, je ne sais pas si Murray pourra lui apporter quelque chose. Mais l’énergie positive, issue de leur amitié, peut parfois être plus bénéfique que toute autre chose à ce niveau. Djokovic sait tout du tennis, il le comprend mieux que quiconque, et s’ils sont amis, il peut ressentir quelque chose de différent et, par exemple, paraître plus frais ou plus motivé. »