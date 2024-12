Tennis : Révolution inattendue pour Djokovic, il annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent lors de la fin de saison, Novak Djokovic se prépare pour 2025. Le Serbe, qui n'a pas remporté de titre sur le circuit ATP en dehors de sa médaille d'or aux Jeux olympiques, arrive sur la fin. Mais il n'a pas encore décider de raccrocher les raquettes, puisqu'il a décidé d'engager un nouveau coach pour l'accompagner. C'est Andy Murray, l'un de ses plus grands rivaux, qui l'accompagnera. Et cette association pourrait faire des étincelles.

A 37 ans, Novak Djokovic s'apprête à démarrer une nouvelle saison avec un nouveau visage dans sa box. Le mois dernier, l'annonce de la nomination d'Andy Murray en tant que coach a surpris beaucoup de monde, car l'Ecossais vient à peine de prendre sa retraite, et il n'a encore jamais entraîné. Mais pour Ugo Humbert, le numéro 1 français à l'heure actuelle, le Serbe ne fait rien au hasard. Selon lui, il a encore des plans en tête.

Djokovic encore prêt à faire des ravages ?

Redescendu à la 7ème place mondiale en cette fin de saison, Novak Djokovic n'a pas gagné de Grand Chelem en 2024, une grande première pour lui depuis 2017. Le Djoker a vu Carlos Alcaraz et Jannik Sinner presque tout rafler et visiblement, il a des idées derrière la tête. « Djokovic prend Murray parce que voilà, tout simplement, il a encore envie d’aller gagner les gros titres. Murray l’a énormément embêté durant sa carrière, alors peut‐être que Murray va lui donner quelques clés à exploiter pour essayer d’aller battre Sinner et Alcaraz, qui sont pour l’instant les deux meilleurs sur les tournois du Grand Chelem » déclare Ugo Humbert à Tennis Majors.

« Djoko, il ne faut jamais l'enterrer »

Même à 37 ans, Novak Djokovic a prouvé qu'il était encore capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Sa nouvelle collaboration sera forcément intéressante à suivre. « Il cherche un plus chez Murray pour essayer d’aller encore gagner des gros titres, car il s’en sent capable. Djoko, il ne faut jamais l’enterrer. Je pense qu’il sait très bien ce qu’il fait. Il faut il faut être vigilant. Moi je suis trop content de cette relation et ça va être sympa en plus pour le tennis de voir Murray dans le box de Djoko », poursuit le joueur français, finaliste du dernier Masters 1000 de Paris-Bercy.