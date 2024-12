Tennis : Djokovic recrute un pote, il annonce «des conneries»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la première fois depuis 2017, Novak Djokovic a terminé sa saison sans remporter le moindre Grand Chelem ou Masters 1000. Alors pour relancer la machine, le joueur serbe a décidé de s'adjoindre les services d'Andy Murray, retiré des terrains depuis les derniers Jeux Olympiques. Un choix qui fait débat en raison de la faible expérience de l'Ecossais dans le domaine.

A 37 ans, Novak Djokovic n’a pas l’intention d’arrêter, malgré un léger fléchissement en 2024. Si l’on met de côté son titre olympique, le joueur serbe n’a soulevé aucun trophée cette saison, laissant les Carlos Alcaraz et Jannik Sinner récupérer les lauriers. Mais il en faut plus pour arrêter l’ancien numéro un mondial. Au contraire, Djokovic continue d’afficher une grande détermination et ses choix illustrent son envie de poursuivre l’aventure.

Tennis : Djokovic prend une décision radicale, il dit tout https://t.co/I5GxfSwUPK pic.twitter.com/LJsQLafsiA — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Djokovic fait appel à son vieux rival

Récemment, Djokovic a annoncé qu’Andy Murray intégrerait son staff en 2025. Récemment, il a justifié cette décision. « Je me suis rendu compte qu'à ce stade, l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai demandé à Andy de travailler avec moi. J'ai encore de grands projets, alors tant que ce sera le cas, je continuerai. Je vais essayer de revenir fort parce que j'ai l'impression que mon corps me le permet. Je suis toujours motivé pour gagner des Grands Chelems et marquer encore plus l'histoire » a-t-il déclaré à Sky Sports.

« C’est un grand défi pour Andy »

Certains ont été surpris en raison du manque d’expérience de Murray en tant que coach. Mais pour Mark Petchey, ce duo pourrait bien marquer les esprits. « J’ai entendu dire que Novak embauchait un pote pour sa fin de sa carrière. C’est des conneries. Andy n’est pas fait pour ça. Il ne me laisserait pas le battre dans un jeu vidéo. Il n’ira pas en Australie avec Novak si ce n’est pour gagner un autre Open d’Australie. C’est un grand défi pour Andy. Pour la plupart de ces grands champions, il s’agit d’une période de vide, au cours de laquelle ils essaient de trouver une valeur à leur vie. C’est très difficile pour beaucoup de ces grands champions de faire face à cela » a confié l’ancien joueur britannique à Betway. Dès le prochain Open d’Australie ?