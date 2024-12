Tennis : Djokovic se lâche sur ce grand départ

Alexis Brunet

Dimanche, Novak Djokovic se trouvait en Argentine, non pas pour un tournoi, mais pour un match d’exhibition. Le Serbe a participé à la dernière rencontre de la carrière de Juan Martin del Potro, qui a décidé de tirer sa révérence à 36 ans. Un départ qui fait du mal à Nole, qui voit un autre joueur de sa génération quitter le circuit.

Dernièrement, Rafael Nadal a décidé de dire stop. Après une très longue et riche carrière, l’Espagnol a pris sa retraite à l’âge de 38 ans, lui qui était gêné depuis plusieurs années par de nombreuses blessures. Le Majorquin a d’ailleurs été imité il y a peu, car dimanche, c’est Juan Martin del Potro qui a lui aussi décidé de ranger sa raquette au placard.

« Je suis un peu triste »

Pour célébrer comme il se doit sa retraite, Juan Martin del Potro avait décidé de jouer un dernier match d’exhibition dans son pays, en Argentine. Pour l’occasion, le joueur de 36 ans avait décidé d’affronter Novak Djokovic, son ami. Après la rencontre, le Serbe a d’ailleurs affirmé qu’il était un peu triste de voir un autre joueur de sa génération quitter le circuit. Cela lui rappelle inexorablement que son tour viendra malheureusement bientôt, même s’il affirme avoir encore beaucoup de motivation. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Je pense faire partie d’une époque dorée. Federer, Nadal, Murray, Delpo, Wawrinka… c’est une époque très spéciale pour notre sport. Nos carrières personnelles ont été affectées par toutes ces rivalités au cours des 15 dernières années. Pour moi, quand je regarde cette année, c’est une chose incroyable. Je suis un peu triste car mes plus grands rivaux sont déjà partis. Une part de moi, sur le plan du tennis, s’en va avec eux, mais je continue à chercher cette motivation. Maintenant, je travaille avec un nouvel entraîneur, l’un de mes plus grands rivaux, qui m’inspire pour voir si nous pouvons faire de grandes choses dans notre sport. »

Djokovic a choisi Murray comme coach

Novak Djokovic a beau avoir 37 ans, il ne souhaite pas s’arrêter tout de suite. Malgré quelques blessures récemment, le Djoker est encore en très bonne condition physique, lui qui fait particulièrement attention à son corps. De plus, Nole s’est récemment trouvé un nouveau coach, en la personne d’Andy Murray. Cette nouvelle association enchante tout particulièrement le natif de Belgrade, qui est motivé à l’idée de marquer une nouvelle fois l’histoire.