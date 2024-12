Tennis : Révolution pour Djokovic, il lâche une grande annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent de cette fin d'année, Novak Djokovic a fait une annonce retentissante en vue de la saison 2025. Le Serbe de 37 ans a connu du mouvement dans son entourage et ses fans attendaient avec impatience une annonce concernant son nouveau coach. En désignant Andy Murray, il a mis fin au suspense mais cette collaboration n'est pas une lubie : le numéro 7 mondial a de réelles ambitions.

Moins performant cette année, Novak Djokovic a tout même accompli son objectif principal : remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques. Le Serbe n'a pas beaucoup joué en fin de saison et a préféré se reposer en vue de la saison 2025. Malgré son âge avancé, il se sent encore capable de pouvoir gagner les plus grands tournois. L'Open d'Australie, son prochain objectif, démarre dans un peu plus d'un mois.

« Je suis toujours motivé pour gagner des Grands Chelems »

Présent au Qatar pour assister au Grand Prix ce week-end, Novak Djokovic profite de cette intersaison loin des courts. Le Serbe n'a pas gagné de Grand Chelem en 2024, une disette assez rare pour lui. « C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai demandé à Andy de travailler avec moi. J’ai encore de grands projets, alors tant que ce sera le cas, je continuerai. Je vais essayer de revenir fort parce que j’ai l’impression que mon corps me le permet. Je suis toujours motivé pour gagner des Grands Chelems et marquer encore plus l’histoire » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic prêt au grand retour

Redescendu au 7ème rang mondial, Novak Djokovic a assez peu joué en dehors des tournois du Grand Chelem. Son objectif est clair : il n'y a plus que ces tournois qui l'intéressent. Avec cette collaboration surprise avec l'un de ses grands rivaux, il semble avoir l'ambition de retrouver le succès. Andy Murray, lui, vient tout juste de ranger les raquettes et connaîtra sa première expérience en tant que coach.