Tennis : Djokovic prévient Alcaraz et Sinner !

Jean de Teyssière

En 2024, Novak Djokovic n’a pas réussi à remporter de tournois du Grands Chelem et de Masters 1000 pour la première fois depuis 2017. Le Serbe est toujours à 24 titres en Grand Chelem et doit se mesurer à la nouvelle génération composée de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Mais l’année prochaine, il compte bien gagner quelques titres en plus.

En 2024, Novak Djokovic avait certainement coché la case Jeux olympiques. Le Serbe n’avait jamais remporté cette épreuve et c’était le seul titre qui lui manquait. Face à Carlos Alcaraz, il a réussi à monter sur le toit de l'Olympe pour la première fois de sa carrière. L'unique grand titre de son année 2024.

Tennis : Le «discours incroyable» de Nadal qui a bluffé Guardiola ! https://t.co/IdJDKfj6an pic.twitter.com/Z0wxtLhEeb — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

«Sinner et Alcaraz se sont imposés comme les deux meilleurs joueurs du monde»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Novak Djokovic estime avoir le niveau pour battre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz : « En 2024, je n’ai pas beaucoup joué et, mis à part l’or olympique et la finale de Wimbledon, ce fut peut‐être la saison la moins réussie de ces dix dernières années, avec beaucoup de hauts et de bas, des problèmes à résoudre également sur le plan privé. Cependant, je sens que je peux encore jouer à un haut niveau. Entre‐temps, Sinner et Alcaraz se sont imposés comme les deux meilleurs joueurs du monde, sans oublier Zverev. Ils seront les principaux candidats pour remporter des Chelems et d’autres titres. »

«Je peux défier ces gars»

« Mais physiquement et mentalement, je suis prêt à rejouer mon tennis, j’ai le sentiment que je peux défier ces gars et que mon expérience peut être utile, estime Djokovic. L’année prochaine, je jouerai donc plus de tournois et les Grands Chelems en particulier seront ma priorité. Je ferai de mon mieux pour gagner, bien sûr si mon corps me le permet. Mais je vais bien, j’ai encore le temps de me reposer et d’analyser ce que je peux améliorer pour faire mieux que la saison dernière. »