Tennis : Nadal bientôt de retour, il est appelé à la rescousse !

Alexis Brunet

Cela fait à peine quelques semaines que Rafael Nadal a pris sa retraite, mais il est déjà appelé à l’aide. En effet, selon Arnaud Clément, l’Espagnol pourrait apporter son expérience en tant qu’entraîneur pour faire progresser certains joueurs. L’ancien tennisman français imagine d’ailleurs que le Majorquin pourrait apporter de précieux conseils à son compatriote Carlos Alcaraz, s’ils venaient à travailler ensemble.

Fortement handicapé par des blessures depuis plusieurs années, Rafael Nadal a décidé d’enfin mettre un terme à sa carrière dernièrement. L’Espagnol avait décidé de finir en beauté avec la Coupe Davis, mais cela ne s’est pas passé comme il le souhaitait. Son pays s’est fait éliminer par les Pays-Bas et le Majorquin n’a donc pas mis la main sur un dernier titre, qu’il avait remporté pour la première fois en 2004.

Alcaraz pourrait progresser avec Nadal à ses côtés

Rafael Nadal ne foulera donc plus les courts de tennis en tant que joueur, mais il pourrait le faire en tant qu’entraîneur. Interrogé par Eurosport, Arnaud Clément a déclaré que l’Espagnol pouvait être d’une grande aide pour faire progresser son jeune compatriote, Carlos Alcaraz, s’il venait à devenir son coach dans le futur. « Alcaraz sait tout faire : son problème, c’est savoir quoi faire à quel moment. Nadal comme Federer pourraient évidemment l’aider sur ce plan. Parfois, c’est très clair dans sa tête et c’est la justesse incarnée ; à d’autres moments, il se trompe. Et ça coïncide souvent avec un manque de fraîcheur, il y a un travail à faire sur la programmation au niveau des exhibitions, par exemple. Ça dépend de ce qu’il veut : aller chercher le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem ? Il est plutôt bien parti, mais ça s’inscrit dans la durée. »

« Je peux même l’imaginer entraîner Alcaraz »

Mats Wilander semble être d’accord avec Arnaud Clément. Selon l’ancienne légende du tennis, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz formeraient un très bon duo, qui pourrait faire progresser encore plus vite le Murcien. « Il est très possible que Nadal revienne en tant qu’entraîneur. Je peux même l’imaginer entraîner Alcaraz. Bien que Carlos ait actuellement l’un des meilleurs, Juan Carlos Ferrero, il lui manque de maintenir la même intensité pendant tout un match. Nadal peut lui apporter ça. Quoi qu’il en soit, Nadal sera impliqué dans la réflexion sur le tennis, soit en tant qu’entraîneur, soit en tant que commentateur, et cela est très précieux, il pourrait même devenir le futur capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis. »