Tennis : Le «discours incroyable» de Nadal qui a bluffé Guardiola !

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael a décidé de mettre un terme à sa carrière après plus de 20 ans sur les courts de tennis. Depuis qu’il est à la retraite, le Majorquin a donc plus de temps libre et il est notamment allé voir le match entre Liverpool et le Real Madrid dernièrement. Par la suite, il en a profité pour aller rendre visite à Pep Guardiola et il lui a tenu un discours incroyable de l’aveu du technicien espagnol.

Le monde du tennis a perdu dernièrement l’un de ses plus fervents serviteurs. Usé par des blessures qui ne l’ont pas épargné ces dernières années, Rafael Nadal a décidé de dire stop à 38 ans. Le Majorquin s’était lancé un dernier défi, remporter la Coupe Davis pour partir en beauté, mais l’Espagne a été éliminée lors de la phase finale par les Pays-Bas.

Rafael Nadal a rendu visite à Pep Guardiola

Maintenant que Rafael Nadal est à la retraite, il a plus de temps pour ses autres passions, dont le football. Le gaucher est un grand supporter du Real Madrid et il était d’ailleurs à Liverpool mercredi dernier pour aller voir le match de Ligue des champions entre la Casa Blanca et les Reds. Par la suite, le Taureau de Manacor a fait un crochet par Manchester où il est allé rendre visite à Pep Guardiola. En conférence de presse, l’entraîneur des Cityzens en a dit un peu plus sur sa rencontre avec son compatriote. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « C’était un plaisir de le rencontrer. Je sais qu’il est supporter du Real Madrid et qu’il est venu ici pour aller à Anfield voir Liverpool – Madrid en Ligue des Champions. C’est l’un des athlètes les plus incroyables de notre époque. Nous avons parlé du sport et de tout ce qui s’y rapporte, et de la difficulté de tenir pendant de nombreuses années, comme Roger Federer ou Novak Djokovic l’ont fait pendant de très nombreuses années. »

« Il a fait un discours incroyable »

Pep Guardiola a notamment été marqué par un discours de Rafael Nadal. Ce dernier a affirmé que son corps l’avait lâché, mais que s’il le pouvait, il aurait continué à jouer au tennis. « À la fin, il prend sa retraite à cause des blessures. Sinon, il ne serait pas là. Il a fait un discours incroyable, il a dit : ‘J’adore jouer au tennis, je veux jouer au tennis mais mon corps me dit que c’est assez’. Dans les carrières de footballeurs ou de joueurs de tennis, vous voulez toujours jouer, mais à un moment donné, votre corps vous dit : ‘Ça suffit !’. »