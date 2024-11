Tennis : Djokovic aux côtés d’une légende, il raconte tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, Novak Djokovic annonçait à a surprise générale la nomination d’Andy Murray comme son nouvel entraîneur. Une collaboration totalement inattendue, que le natif de Belgrade a commenté ce vendredi en marge du Grand Prix de Formule 1 au Qatar. « Nole » est notamment revenu sur les raisons de ce choix surprenant.

Désormais numéro 7 mondial, Novak Djokovic va aborder la saison 2025 aux côtés d’Andy Murray. Autrefois rival du Serbe, le Britannique, qui a pris sa retraite en août dernier à l’issue des JO de Paris 2024, est devenu le nouvel entraîneur de la légende aux 24 Grands Chelem. Présent au Qatar afin d’assister au Grand Prix de Formule 1 ce week-end, Djokovic en a dit plus sur ce choix

« L’entraîneur parfait pour moi à ce stade serait quelqu’un qui a vécu les mêmes expériences que moi »

« J’étais en train de réfléchir à la saison prochaine et d’essayer de déterminer ce dont j’avais besoin à ce stade de ma carrière parce que j’avais arrêté de travailler avec mon entraîneur Goran Ivanisevic… J’ai donc pris environ 6 mois pour vraiment réfléchir à la question de savoir si j’avais besoin d’un entraîneur et, si oui, qui ce serait. Nous avons envisagé différents noms et j’ai réalisé que l’entraîneur parfait pour moi à ce stade serait quelqu’un qui a vécu les mêmes expériences que moi », a confié le Serbe au micro de Sky Sports.

« Cela l’a également pris un peu au dépourvu car il ne s’y attendait pas »

« Peut‐être un multiple vainqueur de Grand Chelem, ancien numéro 1 mondial. Je pensais à différentes personnes et Andy Murray est venu lors des discussions avec mon équipe et je me suis dit : ‘Ok, je vais l’appeler et voir comment ça se passe’. Cela l’a également pris un peu au dépourvu car il ne s’y attendait pas. Nous nous sommes très vite entendus et il a accepté après quelques jours. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à ce sujet. Cette collaboration est une surprise pour moi et pour tout le monde, mais c’est excitant pour le tennis. Il a été l’un de mes plus grands rivaux et nous avons le même âge, nous avons joué dans tous les plus grands stades de notre sport, donc j’ai hâte d’entrer sur le terrain et de me préparer pour la saison prochaine », conclut Novak Djokovic.