Tennis : Nadal bientôt avec un crack, la grande annonce

Alexis Brunet

Dernièrement, Rafael Nadal a pris sa retraite après une très longue et fructueuse carrière. Le gaucher a donc quitté les courts de tennis, mais il pourrait bien y faire rapidement son retour. Selon Mats Wilander, le Taureau de Manacor pourrait bien devenir dans le futur le coach de Carlos Alcaraz et ainsi le faire progresser encore plus.

Une page du tennis s’est tournée dernièrement. Après 23 ans sur les courts, Rafael Nadal a mis un terme à sa carrière, à l’issue de la défaite de l’Espagne face aux Pays-Bas en Coupe Davis à Malaga. Le gaucher, trop diminué physiquement, n’aura pas permis à son équipe de décrocher un nouveau titre et donc de boucler la boucle de la meilleure des façons.

Nadal bientôt coach d’Alcaraz ?

Rafael Nadal a donc arrêté sa carrière de joueur professionnel, mais il pourrait bientôt devenir coach. Au micro d’Eurosport, Mats Wilander a notamment affirmé qu’il voyait bien l’Espagnol devenir coach de son jeune compatriote Carlos Alcaraz dans le futur. « Il est très possible que Nadal revienne en tant qu’entraîneur. Je peux même l’imaginer entraîner Alcaraz. Bien que Carlos ait actuellement l’un des meilleurs, Juan Carlos Ferrero, il lui manque de maintenir la même intensité pendant tout un match. Nadal peut lui apporter ça. Quoi qu’il en soit, Nadal sera impliqué dans la réflexion sur le tennis, soit en tant qu’entraîneur, soit en tant que commentateur, et cela est très précieux, il pourrait même devenir le futur capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis. »

Alcaraz est actuellement troisième mondial

Malgré son jeune âge (21 ans), Carlos Alcaraz fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. L’Espagnol est actuellement troisième au classement ATP, derrière Jannik Sinner et Alexander Zverev. Le Murcien a remporté quatre majeurs, avec deux titres à Roland-Garros, un à Wimbledon et un à l’US Open. À coup sûr, l’expérience de Rafael Nadal ne pourrait faire que du bien à l’actuel disciple de Juan Carlos Ferrero et ainsi lui permettre de remplir encore plus son armoire à trophées.