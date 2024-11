Tennis : Ça clashe avec la France, Federer balance tout

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant remporté à 10 reprises la Coupe Davis, l’équipe de France de tennis a également perdu à 9 reprises en finale de cette compétition. Il y a 10 ans, les Bleus menés alors par Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils s’inclinaient alors face à la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka. Une finale qui avait d’ailleurs été très tendue entre les deux nations et Federer est notamment revenu sur cet événement.

En 2014, la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka réussissait à remporter la Coupe Davis face à l’équipe de France. Une opposition remportée 3-1 par les Suisses lors de laquelle on avait assisté à de grosses tensions entre les deux camps. Alors que Wawrinka ne s’était pas privé de chambrer les Bleus après la victoire, ces derniers n’avaient pas forcément appréciés et en privé, il y aurait eu une grosse explication.

« Je me suis retrouvé avec toute l'équipe française autour de moi »

Pour la RTS, Stan Wawrinka a évoqué les tensions avec la France lors de cette finale de Coupe Davis. Il a ainsi raconté : « Je me suis retrouvé avec toute l'équipe française autour de moi en train de me poser des questions, en n'étant pas content, avec la frustration de la défaite. Il y a eu une personne qui s'est interposée, c'est Gaël Monfils qui a dit : « Les gars, arrêtez d'être des mauvais perdants et laissez-le tranquille » ».

« C'est pour faire mal à Stan »

Pas impliqué dans l’altercation, Roger Federer n’a cependant pas apprécié comment Stan Wawrinka avait été traité. « Tout le monde me félicitait pour la victoire de la Coupe Davis. Je crois qu'ils avaient décidé de me lancer toutes les fleurs et d'ignorer en fait Stan. Et je trouvais ça assez salaud. On me disait : « Bravo Rog', t'es incroyable ». Et j'étais là : « Ok, je vois où vous voulez aller. C'est pour faire mal à Stan » », a ainsi confié la légende suisse. « Forcément, dans l'équipe, je suis la cible un peu facile puisqu'on ne touche pas à Roger », a ensuite ajouté Wawrinka.