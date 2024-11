Tennis : Djokovic fait une grande annonce sur sa retraite

Alexis Brunet

À 37 ans, Novak Djokovic fait partie des vétérans sur le circuit mondial. Le Serbe est de plus en plus proche de la retraite, mais il ne semble pas vouloir s’arrêter tout de suite. Le Djoker a déclaré que tant qu’il aura des grands projets, il continuera à arpenter les courts du monde entier.

Dernièrement, Rafael Nadal a décidé de faire ses adieux au monde du tennis. L’Espagnol a mis un terme à sa carrière à l’occasion de la phase finale de la Coupe Davis qui avait lieu à Malaga. Forcément, les regards se tournent dorénavant sur Novak Djokovic, ancien grand rival de l’Espagnol et seul membre du Big 3 encore en activité.

Tennis : Djokovic prend une décision radicale, il dit tout https://t.co/I5GxfSwUPK pic.twitter.com/LJsQLafsiA — le10sport (@le10sport) October 29, 2024

Djokovic a encore de grands projets

Du haut de ses 37 ans, Novak Djokovic pourrait ne pas tarder à prendre sa retraite. Toutefois, le Djoker a tenu à rassurer ses fans. Ce dernier a encore de grands projets, c’est pour cela qu’il a choisi Andy Murray comme coach, et tant qu’il aura de telles échéances, il ne compte pas s’arrêter. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « C'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai demandé à Andy de travailler avec moi. J'ai encore de grands projets, alors tant que ce sera le cas, je continuerai. Je vais essayer de revenir fort parce que j'ai l'impression que mon corps me le permet. Je suis toujours motivé pour gagner des Grands Chelems et marquer encore plus l'histoire. »

Un nouveau record à aller chercher

Actuellement, Novak Djokovic est déjà le recordman du nombre de titres du Grand Chelem remportés, avec 24 majeurs glanés tout au long de sa carrière. Le prochain objectif du Djoker sera donc de remporter un nouveau Grand Chelem pour devancer Margaret Court au premier rang des plus titrés, hommes et femmes confondus. Si le Serbe y arrive, il deviendra à coup sûr encore plus candidat au titre de meilleur joueur de l’histoire du tennis, devant Rafael Nadal ou bien Roger Federer, entre autres.