Tennis : Djokovic lâche une annonce, il est «sous le choc»

Alors que le rideau vient de se fermer sur la saison 2024, Novak Djokovic a souhaité lâché une dernière information sur la suite de sa carrière, et elle est de taille. Le joueur serbe a annoncé qu'Andy Murray intégrerait son staff. Une nouvelle qui a surpris Alex Corretja, néanmoins curieux de voir les résultats de cette collaboration surprise.

Même en s’éloignant du circuit, Novak Djokovic arrive à se placer au cœur de l’actualité. Le joueur serbe, qui a mis fin à sa saison très tôt, a annoncé une grande nouvelle sur les réseaux sociaux. L’un de ses plus grands rivaux, Andy Murray, devrait intégrer son staff et l’accompagner en 2025. « On joue l'un contre l'autre depuis qu'on est des gosses. 25 ans de rivalité, à repousser nos limites l'un et l'autre. On a vécu parmi les batailles les plus épiques de notre sport. Ils nous ont appelés révolutionnaires, preneurs de risques, faiseurs d'histoire. Je pensais que notre histoire commune était terminée. Finalement, elle a un dernier chapitre. C'est le moment pour l'un de mes adversaires les plus coriaces d'intégrer mon staff. Bienvenue, coach Andy Murray. » a confié Djokovic.

Une collaboration qui fait le buzz

Une nouvelle qui a fait le buzz et qui a entraîné une vague de curiosité. Parmi les anciens joueurs, ils sont nombreux à s’interroger sur cette collaboration et sur le nouveau rôle d’Andy Murray, qui n’a jamais porté le costume de coach, même s’il a toujours souhaité accompagner les jeunes joueurs de son pays. Ancien joueur espagnol, Alex Corretja ne s’attendait pas, non plus, à une telle nouvelle concernant Djokovic.

« Une combinaison explosive »

« J’étais complètement sous le choc. J’ai dû réaliser pendant, disons, 10 secondes, 15 secondes et tout de suite j’ai pensé : ‘Quel geste intelligent de la part de Novak et d’Andy, en même temps’. J’ai le sentiment que Novak a besoin de grandes et énormes motivations, et il veut amener quelqu’un de spécial, quelqu’un qui comprend très bien le jeu, qu’il a joué pendant les 15–20 dernières années sur le circuit, et il vient de prendre sa retraite. Une fois que vous prenez votre retraite et que vous vous éloignez pendant une longue période, il est de plus en plus difficile de revenir. Andy a toujours vu les choses très clairement, lorsque vous vous asseyez avec lui. Il sait exactement comment il veut s’entraîner pour les tournois. Il veut aussi jouer comme il veut pendant les matches. Je pense donc qu’il s’agit d’une combinaison explosive, mais qui pourrait très bien fonctionner. » a-t-il lâché dans des propos rapportés par We Love Tennis.