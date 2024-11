Tennis : Djokovic a préparé une surprise, il s'explique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En fin de semaine dernière, Novak Djokovic a annoncé une nouvelle qui a ravi ses fans : un nouvel entraîneur. En effet, le Serbe n'était plus accompagné depuis plusieurs mois et il a choisi d'appeler à la rescousse un ancien joueur qu'il connaît très bien. Andy Murray sera dans le box de Djokovic à compter de la saison 2025, une association qui a suscité énormément de réactions puisqu'elle est surprenante.

Absent de la fin de la fin de saison, Novak Djokovic a choisi de se reposer en vue de la prochaine. Il vient de conclure 2024 sans nouveau titre du Grand Chelem et à 37 ans, il s'approche de la fin de sa carrière. Mais pour se relancer, il a choisi d'appeler un nouveau coach à la rescousse et pas des moindres. Andy Murray vient de ranger ses raquettes et prendra donc une nouvelle casquette pour accompagner l'un de ses plus grands rivaux. Le Serbe s'est confié sur les coulisses de cette collaboration.

Une annonce tonitruante

Les fans de Novak Djokovic s'attendaient à une annonce concernant le nom de son nouveau coach mais ils étaient loin d'imaginer qu'Andy Murray pourrait occuper ce poste. L'Ecossais sera donc présent en 2025 sur le circuit mais pas pour jouer. « Andy a été pris au dépourvu car il ne s’y attendait pas. Nous nous sommes très vite entendus et il a accepté après quelques jours. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à ce sujet » assure le Serbe dans des propos rapportés par We Love Tennis.

« C’est excitant pour le tennis »

Vainqueur de la médaille d'or des derniers Jeux olympiques, Novak Djokovic a réussi à obtenir le dernier titre qui lui manquait. Le Serbe, redescendu à la 7ème place mondiale en cette fin de saison, tentera de retrouver le succès la saison prochaine avec un adversaire qu'il a affronté à 36 reprises pour 25 victoires. « Cette collaboration est une surprise pour moi et pour tout le monde, mais c’est excitant pour le tennis. Il a été l’un de mes plus grands rivaux et nous avons le même âge, nous avons joué dans tous les plus grands stades de notre sport, donc j’ai hâte d’entrer sur le terrain et de me préparer pour la saison prochaine » poursuit le Djoker.