Tennis : Djokovic, Nadal, Federer… cette légende a tranché pour le GOAT

Alexis Brunet

Récemment, Rafael Nadal a décidé de mettre un terme à sa riche et belle carrière. Depuis, le Majorquin a reçu bon nombre d’hommages de la part de légendes du tennis. Dernièrement, c’est Mats Wilander qui a tenu à dire un mot sur l’Espagnol. Selon l’ancien joueur de tennis suédois, le Taureau de Manacor est tout simplement le meilleur joueur de l’histoire, devant Djokovic et Federer entre autres.

Après Roger Federer il y a quelques années, un autre membre du Big 3 a pris sa retraite. Gêné par des blessures depuis quelque temps, Rafael Nadal a décidé de dire stop et de mettre un terme à sa carrière. L’Espagnol a tiré sa révérence à l’occasion de la phase finale de la Coupe Davis, qui avait lieu dans son pays, à Malaga. Malheureusement, le gaucher n’a pas pu boucler la boucle de la meilleure des façons, car l’Espagne s’est inclinée face aux Pays-Bas.

Nadal est le GOAT selon Wilander

Maintenant que Rafael Nadal a pris sa retraite, on peut enfin mesurer pleinement la trace qu’il va laisser dans le monde du tennis et surtout sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire. Selon Mats Wilander, qui s’est exprimé pour Eurosport, l’Espagnol est tout simplement le GOAT, devant Novak Djokovic ou bien Roger Federer, ses principaux concurrents. « Nadal est peut‐être le joueur de tennis le plus important que nous ayons jamais eu, hommes ou femmes confondus, parce que l’héritage qu’il laisse n’est pas d’être le meilleur de tous les temps. Ce n’est peut‐être pas le plus grand de tous les temps, mais c’est le plus important en raison de son attitude, de son esprit combatif. Si quelqu’un joue au tennis, la première chose que l’on espère, c’est qu’il joue avec la même attitude que Rafael Nadal, que tu gagnes ou que tu perdes, que tu joues intelligemment ou que tu ne joues pas intelligemment. Mais avec cette attitude, je suis entièrement satisfait. C’est un athlète de rêve. Je dis qu’il est l’un des athlètes les plus importants de tous les temps, et il me l’a prouvé une fois de plus en Coupe Davis. »

Djokovic est le plus titré en Grand Chelem

Selon Mats Wilander, Rafael Nadal est donc le meilleur joueur de l’histoire, mais ce n’est pas ce que disent les chiffres. Pour ce qui est des titres majeurs, Novak Djokovic est le grand vainqueur. Le Serbe a remporté 24 Grands Chelems et il peut encore améliorer ce total, car il n’a pas encore pris sa retraite, alors que l'Espagnol s’est lui arrêté à 22.