Tennis : Après sa retraite, Nadal reçoit un grand message !

Jean de Teyssière

Rafael Nadal ne jouera plus jamais au tennis professionnel. Le Majorquin a fait ses adieux le 19 novembre dernier lors de la Coupe Davis avec l’Espagne. Depuis, les hommes affluent et récemment, il a reçu un beau message de la part de son ancien entraîneur, Carlos Moya, qui loue l’état d’esprit irréprochable de l’homme aux 14 Roland-Garros.

On ne présente plus Rafael Nadal. L’Espagnol est l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire. Spécialiste de la terre battue, il a remporté 22 titres du Grand Chelem, dont un record de 14 à Roland-Garros. Sa carrière a également été marquée par une rivalité légendaire avec Roger Federer et Novak Djokovic mais surtout un état d’esprit impeccable.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

«L’influence de Rafa perdurera longtemps»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Carlos Moya, l’ancien entraîneur de Rafael Nadal, témoigne : « L’influence de Rafa sur le tennis perdurera longtemps après sa retraite. Superstar mondiale, il était aimé des fans du monde entier grâce à son dévouement, sa résilience et sa personnalité. Il a aidé le tennis à faire progresser le jeu grâce à sa voix, en faveur de l’amélioration du sport. Sa maîtrise de soi est une lumière, une référence pour tous les jeunes joueurs du monde. En 1 307 matches sur le Tour, Rafa n’a jamais cassé une raquette. Il a toujours respecté ses adversaires. Une défaite était de sa responsabilité. Il fut le premier à complimenter son adversaire. »

«Il était le combattant par excellence»

« Il était le combattant par excellence : tenace, intense, énergique à chaque combat. Il traitait tout le monde de la même manière, du bénévole au directeur du tournoi. Il était un modèle, sur et en dehors du terrain. Une inspiration pour tout le monde, poursuit-il. Son travail avec la Fondation Rafa Nadal et son Académie rendra son héritage encore plus grand à l’avenir, pour les nouvelles générations. Le sport ne peut qu’être reconnaissant qu’une icône comme Nadal ait joué un rôle de premier plan pendant si longtemps. C’est Rafael Nadal. Et c’est son histoire numéro 1. »