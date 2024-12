Tennis : Un proche de Nadal balance sur Federer

Jean de Teyssière

Durant quasiment deux décennies, Rafael Nadal et Roger Federer ont été rivaux sur tous les tournois du monde. Imbattable à Roland-Garros, Rafael Nadal a dû travailler dur pour battre Federer sur sa surface fétiche : le gazon de Wimbledon. Carlos Moya, son entraîneur adjoint, se souvient des premières années de rivalité entre les deux hommes.

Depuis le 19 novembre dernier, Rafael Nadal a dit adieu au tennis. Le champion de tennis espagnol, vainqueur à 14 reprises de Roland-Garros et de 22 tournois du Grand Chelem a vécu ses premières années dans l’ombre de Roger Federer, avant de réussir à le dépasser.

Vamos, @RafaelNadal!



As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.



Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I… — Roger Federer (@rogerfederer) November 19, 2024

«Rafa était plus affamé que jamais»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Carlos Moya, ancien entraîneur de Rafael Nadal, raconte la genèse de la rivalité entre Nadal et Roger Federer : « Début 2008, Nadal était une superstar mondiale du tennis, manquant de peu la position de numéro 1 mondial. Il était temps de prendre la couronne. Depuis près de quatre ans, Roger Federer est sans cesse le meilleur joueur du monde. Mais début 2008, Rafa était plus affamé et motivé que jamais : il voulait prendre la première place du classement. La course‐poursuite a débuté à Monte‐Carlo, au début de la saison européenne sur terre battue. Au terme d’un parcours parfait dans le tournoi, Nadal a battu Federer en finale et a triomphé pour la quatrième fois consécutive. La course au numéro 1 avait commencé. Tournoi après tournoi, finale après finale, Nadal a poursuivi Federer. Rafa a battu le Suisse à Hambourg et à Roland Garros, puis les deux se sont affrontés en finale à Wimbledon. »

«Nadal avait enfin atteint le sommet du tennis»

« Ce fut un match épique, un duel brutal entre les deux meilleurs joueurs du monde, considéré par beaucoup comme le meilleur match de tous les temps. Après 4 heures et 48 minutes, Nadal a décroché le titre sur gazon de Wimbledon. Une fois de plus, Federer a été vaincu. La première place du classement était désormais à sa portée. Trois semaines plus tard, Nadal remporte le dernier Masters 1000 de sa saison, à Toronto, avant de célébrer l’or olympique à Pékin. La séquence record de Federer était terminée, raconte Moya. Après 160 semaines consécutives en tant que numéro 2, Nadal devient le nouveau numéro 1 mondial. Il avait enfin atteint le sommet du tennis. »