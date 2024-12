Tennis : La grande révélation du clan Nadal sur Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une immense carrière, Rafael Nadal a fini par ranger les raquettes le mois dernier, après la Coupe Davis. Le Majorquin est le deuxième membre du Big 3 à prendre sa retraite, et il laisse Novak Djokovic, son plus grand rival, seul sur le circuit ATP. En près de 20 ans, les deux hommes ont eu le temps de s'affronter à 60 reprises, et le Serbe a pris l'avantage au fur et à mesure des années grâce à ses qualités hors du commun.

En parvenant à dépasser Roger Federer et Rafael Nadal au palmarès, Novak Djokovic a prouvé qu'il était le meilleur joueur de tous les temps. Le Serbe a dû batailler de longues heures avec ses deux rivaux, et face à l'Espagnol, il a réussi à déjouer ses plans grâce à son sens du timing, comme révélé par le clan Nadal.

« Il voit la balle comme personne d’autre»

Exceptionnel en défense, Novak Djokovic a donné du fil à retordre à Rafael Nadal en travaillant sur sur son sens du timing. Un exercice difficile, mais qu'il a fini par maîtriser à la perfection. « J’ai adoré la rivalité entre Novak et Rafa, car Rafa respectait Novak et savait qu’il était le meilleur joueur qu’il ait jamais affronté. C’est intéressant parce que j’ai parlé à Toni Nadal et il m’a dit que si Novak était le meilleur joueur que Nadal ait affronté, c’est parce qu’il voyait la balle comme personne d’autre » révèle Andrea Petkovic, ancienne 9ème joueuse mondiale allemande, dans des propos rapportés par Tennis365.

Djokovic a trouvé la solution face à Nadal

Souvent dominé au début de sa carrière, Novak Djokovic a fini par trouver la solution face à son plus grand rival : Rafael Nadal « Il est le seul à avoir attaqué le coup droit de Rafa. Il a donné un exemple. Les premières fois, Novak a essayé de prendre le coup droit de Rafa sur la montée avec son revers, mais il l’a mal exécuté à plusieurs reprises et il était en retard sur le coup. Puis, dans le troisième match, il a eu un timing parfait à chaque fois. Il a dit qu’il avait les meilleurs yeux du tennis » poursuit l'Allemande.