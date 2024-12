Tennis : Djokovic annonce une grosse surprise, c'est validé

Alexis Brunet

Dernièrement, Novak Djokovic a décidé d’innover. Alors que le Serbe était sans entraîneur, il a décidé de faire confiance à Andy Murray pour devenir son nouveau coach. Cette annonce a surpris un grand nombre d’observateurs, mais pas Brad Gilbert, qui estime que cela est la meilleure solution pour continuer à rester performant et rivaliser avec la jeune génération.

À 37 ans, Novak Djokovic est le dernier rescapé du Big 3. Le Serbe est en fin de carrière, mais il ne compte pas ranger sa raquette au placard de sitôt. Dernièrement, il a d’ailleurs décidé de s’entourer d’Andy Murray comme coach, afin de continuer à performer et, pourquoi pas, gagner un 25ème Grand Chelem.

Djokovic s’exprime sur le choix Murray

Lors d’une interview accordée à Sky Sports, Novak Djokovic a révélé comment était née l’idée de choisir Andy Murray comme coach. Le Djoker avait besoin de quelqu’un qui lui ressemblait en quelque sorte. « J'ai essayé de comprendre ce dont j'avais besoin à ce stade de ma carrière, car je me suis séparé en mars de mon (ancien) entraîneur Goran Ivanisevic, avec qui j'ai connu beaucoup de victoires et travaillé pendant de nombreuses années. Je me suis rendu compte qu'à ce stade, l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial. »

Murray va motiver Djokovic

Selon Brad Gilbert, le choix de Novak Djokovic est cohérent. Andy Murray va permettre au Djoker de rivaliser encore avec la jeune génération et il lui apportera la motivation nécessaire. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Andy connaît beaucoup de choses sur Novak, il connaît beaucoup de choses sur les joueurs que Novak va poursuivre. Mais je pense que plus que tout, là où Novak est, il y a ces deux énormes jeunes gars maintenant, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, qui viennent de vraiment s’élever, et je pense que Novak sent probablement qu’il a besoin d’un peu de motivation, et je pense que c’est le plus important. »