Tennis : Mbappé rejoint par Nadal ? La grande annonce

Jean de Teyssière

Depuis que Rafael Nadal a pris sa retraite de joueur de tennis professionnel, de nombreuses rumeurs entourent sa reconversion. Si certains veulent le voir entraîneur un joueur, d’autres le voient succéder à Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Une ambition qui sera certainement dure à atteindre.

Depuis le 19 novembre 2024, Rafael Nadal a pris sa retraite. Un peu plus de deux ans après Roger Federer, c’est une autre légende qui a tiré sa révérence, lors de la Coupe Davis. Après presque vingt ans de carrière et des blessures en cascades ces trois dernières années, l’Espagnol va sûrement prendre du repos. Avant de devenir président du Real Madrid ?

Nadal président du Real Madrid ?

Ce n’est un secret pour personne, Rafael Nadal est fan du Real Madrid. On l’y voit régulièrement dans les travées du Santiago-Bernabeu et est également proche de Florentino Pérez. Très souvent, il parle d’une possible reconversion dans le club où évolue désormais Kylian Mbappé : « Si vous me demandez si je serai heureux d’être président du Real Madrid, je vous répondrai oui. Bien sûr que je l’attends avec impatience. Mais ce n’est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies, assurément. J’aime beaucoup le football et le Real Madrid. »

Pour le média Real France, David Belenguer, ancien espoir du Real Madrid, ne voit absolument pas Rafael Nadal président du Real Madrid un jour : « Je ne pense pas que ça se produise facilement. Je pense que c'est peu probable. La gestion du sport exige parfois des décisions commerciales difficiles qui contrastent avec la pureté sportive et humaine de Nadal et sa perfection en termes de valeurs. L'humilité avec laquelle il a géré son immense grandeur est admirable. Mais je ne le vois pas présider le Real, je ne l'imagine pas. »