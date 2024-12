Tennis : Après Federer et Nadal, il annonce une triste fin pour Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Incapable de poursuivre sa carrière, Rafael Nadal a décidé de ranger ses raquettes à la fin de cette saison 2024. Novak Djokovic est donc le seul membre du Big 3 encore en activité. Agé de 37 ans, le Serbe a eu du mal à rivaliser avec ses jeunes rivaux cette année. Et pour Nikolay Davydenko, ancien numéro 3 mondial, il lui sera difficile de continuer à gagner.

Redescendu à la 7ème place mondiale au classement ATP à la fin de cette saison 2024, Novak Djokovic a annoncé une nouvelle collaboration avec Andy Murray pour la fin de sa carrière. Le Serbe a encore des idées derrière la tête pour tenter d'aller chercher de grands succès avant de tirer sa révérence. Mais malgré ses belles aptitudes physiques, il est difficile de durer avec des joueurs qui ont parfois 15 ans de moins que lui.

«C'est inutile»

Obligé d'arrêter sa carrière car il ne pouvait plus tenir physiquement, Roger Federer a été imité deux ans plus tard par Rafael Nadal, en souffrance avec son corps. Pour Novak Djokovic, la fin pourrait être similaire. « Nadal n’avait même pas 40 ans et il ne pouvait pas se battre physiquement avec des professionnels du top 50 au même niveau. C’est inutile. Federer à 40 ans a essayé de prouver qu’il était coriace. Mais il n’a rien prouvé. Djokovic fait la même chose aujourd’hui, il essaie de montrer que l’âge n’est pas un problème pour lui » déclare Nikolay Davydenko pour Match TV.

«Tout le monde met fin à sa carrière à cause de blessures»

Parfois gêné physiquement dans cette saison 2024, comme lorsqu'il a dû déclarer forfait avant les quarts de finale à Roland-Garros, Novak Djokovic sait qu'une blessure pourrait le mettre dans une situation inconfortable. « Novak essaie de tromper la nature, mais il ne peut le faire que pendant quelques années. Nous ne sommes pas des robots. Les charges sont lourdes, les blessures arrivent. Prenez n’importe quel joueur de tennis actuel : tout le monde a eu, a ou aura des problèmes de santé. Tout le monde met fin à sa carrière à cause de blessures qui limitent notre entraînement » conclu Nikolay Davydenko.