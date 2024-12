Tennis : Nadal dépasse Federer, son clan fait une révélation

Jean de Teyssière

Deux ans après Roger Federer en 2022, c’est une autre légende du tennis qui a tiré sa révérence. Rafael Nadal a mis fin à sa carrière le 19 novembre dernier durant la Coupe Davis et laisse derrière des milliers de souvenirs. L’un des plus marquants est sans doute sa montée en niveau durant les années 2000 pour réussir à surpasser l’intouchable : Roger Federer.

Novak Djokovic est désormais le seul survivant du Big Three. Deux ans après Roger Federer, Rafael Nadal ne jouera plus au tennis professionnel après son dernier match en novembre dernier durant la Coupe Davis. L'occasion de se remémorer de bons souvenirs pour ses proches.

«Federer est sans cesse le meilleur joueur»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Carlos Moya, ancien entraîneur de Rafael Nadal, évoque la rivalité entre son protégé et Federer à la fin des années 2000 : « Début 2008, Nadal était une superstar mondiale du tennis, manquant de peu la position de numéro 1 mondial. Il était temps de prendre la couronne. Depuis près de quatre ans, Roger Federer est sans cesse le meilleur joueur du monde. Mais début 2008, Rafa était plus affamé et motivé que jamais : il voulait prendre la première place du classement. La course‐poursuite a débuté à Monte‐Carlo, au début de la saison européenne sur terre battue. Au terme d’un parcours parfait dans le tournoi, Nadal a battu Federer en finale et a triomphé pour la quatrième fois consécutive. La course au numéro 1 avait commencé. Tournoi après tournoi, finale après finale, Nadal a poursuivi Federer. Rafa a battu le Suisse à Hambourg et à Roland Garros, puis les deux se sont affrontés en finale à Wimbledon. »

«La séquence record de Federer était terminée»

« Ce fut un match épique, un duel brutal entre les deux meilleurs joueurs du monde, considéré par beaucoup comme le meilleur match de tous les temps, poursuit Moya. Après 4 heures et 48 minutes, Nadal a décroché le titre sur gazon de Wimbledon. Une fois de plus, Federer a été vaincu. La première place du classement était désormais à sa portée. Trois semaines plus tard, Nadal remporte le dernier Masters 1000 de sa saison, à Toronto, avant de célébrer l’or olympique à Pékin. La séquence record de Federer était terminée. Après 160 semaines consécutives en tant que numéro 2, Nadal devient le nouveau numéro 1 mondial. Il avait enfin atteint le sommet du tennis. »