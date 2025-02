«Beaucoup de mal», Nadal balance sur Federer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis novembre dernier, Rafael Nadal a eu l'occasion de se prononcer sur sa nouvelle vie en marge d'une cérémonie organisée organisée par le média espagnol Mundo Deportivo. L'ancien numéro un mondial a eu l'occasion de rendre hommage à ses célèbres concurrents Roger Federer et Novak Djokovic.

Pour la première fois, Rafael Nadal est apparu à la traditionnelle remise des prix organisées par Mundo Deportivo dans la peau d’un néo-retraité. Au cours de cette cérémonie, l’ancien numéro un mondial a reçu un hommage appuyé de la part des journalistes espagnols. Éloigne du circuit, le taureau de Manacor semble avoir appréhendé sa nouvelle vie, bien loin des courts de tennis.

Nadal donne de ses nouvelles

« Sur le plan personnel, je suis heureux et d’un autre côté, j’essaie de m’adapter à ce qui est une nouvelle facette de ma vie que, pour le moment, je gère très bien. Pour le moment, le quotidien du tennis ne me manque pas, je suis bien comme je suis » a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis. Devant les micros, il a aussi eu l’occasion de se prononcer sur sa rivalité avec Roger Federer, mais aussi avec Novak Djokovic. Avec ses deux compères, il a mené le tennis vers des niveaux jamais vus.

« Ma carrière est liée à ces deux champions »

« Ma carrière est liée à ces deux champions, nous nous sommes poussés mutuellement à être meilleurs. Il est juste de dire que l’un de nous sans les deux autres, nous n’aurions pas atteint les chiffres que nous avons tous les trois atteints. À certains égards, nous avons repoussé nos limites dans tous les sens du terme. Physiquement, cela nous a beaucoup fait mal, mais au niveau du tennis et du mental, cela nous a amenés à un niveau d’exigence supérieur. C’est aussi pour cela que nous avons pu avoir une si longue carrière » a confié Nadal ce lundi soir.