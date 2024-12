Tennis : Nadal dévoile son secret !

Alexis Brunet

Depuis peu, Rafael Nadal est à la retraite. L’Espagnol a décidé de dire stop à 38 ans, après une dernière participation à la Coupe Davis. Malgré de nombreuses blessures, le Majorquin aura eu une très longue carrière. Le Taureau de Manacor sait que son expérience et ses conseils peuvent servir et il a donc révélé comment il avait fait pour rester aussi longtemps au haut niveau.

Le monde du tennis a perdu l’un de ses plus grands serviteurs. Après une carrière professionnelle longue de 23 ans, Rafael Nadal a décidé de dire stop. Le Taureau de Manacor a disputé le dernier match de sa carrière à l’occasion de la Coupe Davis, contre les Pays-Bas. Depuis quelques années, le gaucher n’avait pas été épargné par les blessures, qui l’ont beaucoup fait souffrir.

Nadal dévoile son secret pour rester au plus haut niveau

La carrière professionnelle de Rafael Nadal aura donc duré 23 ans et il aura dit stop à l’âge de 38 ans. Forcément, une telle longévité impose le respect et certains aimeraient sans doute pouvoir imiter le Majorquin. Ce dernier a d’ailleurs dévoilé son secret pour essayer de tenir le plus de temps au haut niveau. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Je ne pense pas qu’il y ait une recette unique, mais il y a des choses qui aident, comme avoir une bonne formation, s’entourer de personnes qui ont un impact positif sur la vie, ainsi que de la détermination, de la persévérance, avoir l’humilité d’écouter et vouloir continuer à apprendre auprès de personnes plus expérimentées. Et bien sûr, la discipline et la capacité de travailler. »

Le beau message de Djokovic pour Nadal

Tout au long de sa carrière, Rafael Nadal a été l’un des plus grands rivaux de Novak Djokovic. Ce dernier a d’ailleurs tenu à adresser un message à l’Espagnol qui ne pourra donc plus croiser son chemin sur les courts. « Ta ténacité, ton esprit combatif, l’énergie que tu as apportée, la puissance, ce sont des choses qui seront étudiées et transmises à de nombreuses générations à venir. J’ai été très honoré et excité d’être ton rival. L’incroyable énergie que tu apportais sur le court manquera au monde du tennis et du sport. Il y a beaucoup à célébrer. Merci beaucoup et bonne chance, mon ami. » Classe.