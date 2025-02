Mbappé : «S'il veut racheter la France, qu'il le fasse», le craquage en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, Kylian Mbappé a quitté la Ligue 1 pour jouer au Real Madrid comme il l'a toujours rêvé. Mais il a quitté la France en rachetant le Stade Malherbe de Caen, lanterne rouge de Ligue 2 pour le moment. Les Normands vivent depuis le début de la saison une situation très difficile et s'exposent clairement à une relégation. La visite de l'attaquant français jeudi a connu quelques critiques puisque son implication dans ce projet a du mal à convaincre.

Au plus mal en ce moment, le Stade Malherbe de Caen a reçu la visite jeudi de Kylian Mbappé, devenu actionnaire majoritaire du club l'été dernier. L'attaquant du Real Madrid tente de redonner une dynamique positive au club normand, qui vient d'enchaîner une dixième défaite consécutive. Pour Eric Di Meco, son implication interroge car il estime que cela peut lui prendre du temps pour se consacrer pleinement à sa carrière.

« Mbappé sera tenu responsable »

Redescendu en Ligue 2 après la saison 2018-2019, le Stade Malherbe de Caen avait pris l'habitude de plutôt figurer dans le top 10 du classement ces dernières années. Mais rien ne va en ce moment car le club est complètement décroché à la dernière place et pointe déjà à 10 points de Clermont, 16ème. La venue de Kylian Mbappé aura bien du mal à inverser la tendance. « Il fait ce qu'il veut. Mais je suis désolé, je ne peux pas reprocher par exemple à McCourt d'être actionnaire de l'OM et de ne jamais venir à Marseille et ne rien dire sur Mbappé qui a acheté un club et qui est venu une fois en six mois. Si Caen descend, Mbappé sera tenu responsable. Les supporters de Caen lui en voudront et auront la haine après lui » déclare Eric Di Meco dans le Super Moscato Show.

Mbappé en fait trop avec Caen ?

En choisissant de racheter ce club alors qu'il est encore en plein milieu de sa carrière, Kylian Mbappé est loin de convaincre Eric Di Meco qui estime que cela peut représenter une distraction trop importante pour sa carrière. « Il peut faire ce qu'il veut, bien sûr, je dis juste qu'à sa place je ne l'aurais pas fait. Avoir cette pression en plus de sa carrière, je trouve que c'est beaucoup. Chaque fois qu'il s'est éparpillé, malheureusement il y a eu des répercussions sur sa carrière. S'il veut racheter même la France, qu'il le fasse ! » lance même l'ancien joueur de l'OM.