Zidane : Il répond au clash avec une incroyable punchline

Jean-Michel Larqué n'a pas loupé Aurélien Tchouaméni, le comparant à un joueur de « Divison 1 de District ! ». Le milieu de terrain de l'équipe de France a répondu sur le terrain en réalisant une performance solide face à la Croatie dimanche soir. Pas de quoi convaincre la légende des Verts, qui lui a adressé un nouveau tacle sur RMC.

L’équipe de France est parvenue à se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Nations grâce à une belle remontada. Mais le premier acte a profondément choqué les observateurs par sa faiblesse technique. « Il y a 20 ans au milieu, tu avais Vieira, Makélélé, Zidane. Hier, Tchouaméni-Guendouzi-Rabiot, c’est la Divison 1 de District ! Aurélien Tchouaméni et son coup du foulard… quand il doit frapper normalement, il n’y arrive pas, alors là… c’est le symbole du boulard » avait confié Jean-Michel Larqué sur RMC.

« De la Division 1 de District au Final Four »

Le sursaut d’orgueil a donc eu lieu au Stade de France dimanche soir. Et Aurélien Tchouaméni n’a pas manqué de répondre à la légende des Verts. « De la Division 1 de District au Final Four » a confié le joueur du Real Madrid sur Instargram. Mais visiblement, Larqué n’a pas apprécié la réponse de l’international tricolore. Sur RMC, l’ancien commentateur en a remis une couche.

« J’ai vexé des gens »

« Je suis extrêmement flatté qu’un international français soit sensible à mes propos. Je ne me pensais pas aussi célèbre. Je pensais aussi que les gens avaient un peu le sens de l’humour, visiblement ils l’ont laissé sur le porte-manteau du vestiaire. Il me semble que j’avais été moins tendre avec Guendouzi qu’avec Tchouaméni. Il se sent tellement important qu’il se considère comme le seul milieu de terrain de l’équipe de France. Je n’enlève pas un mot à ce que j’ai dit sur le niveau du milieu de terrain en Croatie, par contre j’ai vexé des gens. Je tiens à m’excuser pour avoir comparé les milieux de district aux mauvais milieux des Bleus » a confié Larqué sur RMC.