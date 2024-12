Tennis : Un clash déjà annoncé avec Djokovic ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Incapable de remporter le moindre trophée cette saison, si l'on met de côté son titre olympique, Novak Djokovic a fait appel à l'un de ses plus vieux rivaux pour se reconstruire. L'ancien numéro un mondial va collaborer avec Andy Murray, retraité depuis cet été. Le Russe Andrey Rublev s'est exprimé sur cette collaboration, qui risque de faire des étincelles la saison prochaine.

L’association entre Novak Djokovic et Andy Murray sera l’une des grandes curiosités de cette année 2025. Le Britannique a accepté d’accompagner son ancien rival sur le circuit pour l’aider à porter son record de Grands Chelem à 25, ce qui lui permettrait de dépasser Margaret Court. « Je me suis rendu compte qu'à ce stade, l'entraîneur idéal pour moi serait quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que moi, peut-être un vainqueur de plusieurs tournois du Grand Chelem, un ancien numéro un mondial » a déclaré Djokovic, dont le seul titre de l’année 2024 restera celui des Jeux Olympiques de Paris. Pas le plus prestigieux, mais cela suffit à son bonheur. Pour l’instant.

Le duo Djokovic-Murray est attendu

Numéro 8 à l’ATP, Andrey Rublev s’est exprimé sur ce duo Murray-Djokovic, qui tentera de briller dès janvier, en Australie. « Novak est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, je ne sais pas si Murray pourra lui apporter quelque chose. Mais l’énergie positive, issue de leur amitié, peut parfois être plus bénéfique que toute autre chose à ce niveau. Djokovic sait tout du tennis, il le comprend mieux que quiconque, et s’ils sont amis, il peut ressentir quelque chose de différent et, par exemple, paraître plus frais ou plus motivé » a confié le joueur russe.

« Djokovic peut faire des commentaires désagréables »

Mais ces deux caractères pourraient aussi s’entrechoquer et provoquer quelques étincelles. « Cela va être amusant. Andy était ce genre de joueur qui aimait parfois faire des commentaires désagréables à son équipe. Cela va être intéressant à suivre, car Nole est parfois très émotif sur le court et peut aussi parfois faire des commentaires désagréables à son équipe. J’ai hâte de voir comment Murray réagira dans ces situations » a déclaré Rublev dans des propos rapportés par We Love Tennis.