Tennis : Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic... Monfils veut les imiter !

A 38 ans, Gaël Monfils n'a toujours pas décidé de raccrocher les raquettes et prendre sa retraite. Malgré plusieurs pépins physiques, le Français est toujours sur le circuit et cela pourrait encore continuer un moment. En effet, interrogé sur son avenir, Monfils a fait part d'un de ses objectifs afin notamment d'imiter certains des plus grands sportifs comme Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore LeBron James.

Après Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, c'est Richard Gasquet qui s'apprête à prendre sa retraite. En effet, à l'issue du prochain Roland-Garros, le Français va raccrocher. La génération dorée du tennis est en train de s'éteindre, mais il reste encore Gaël Monfils. A 38 ans, il est toujours en activité et n'a pas prévu de s'arrêter prochainement. Monfils a d'ailleurs une idée derrière la tête à propos de son avenir...

« J’aimerais bien faire partie des sportifs qui jouent jusqu’à 40 ans »

Dans un entretien accordé au Parisien, Gaël Monfils a été interrogé sur son avenir et la possible date de sa retraite. Le compagnon d'Elina Svitolina a alors confié à ce propos : « J’ai zéro date. Juste, j’aimerais bien faire partie des sportifs qui jouent jusqu’à 40 ans. Kobe Bryant, Zlatan, LeBron (James), Cristiano (Ronaldo)… Je trouve ça cool ! Si je pouvais pousser jusque-là, ça serait génial. Le pire, c’est que ça vient vite. Cette saison 2025 puis la saison d’après, j’ai déjà 40 piges. Et à la fois, ma vie change tellement vite. Tous les jours avec ma fille, je vois le temps qui passe. Si ça se trouve, pendant Roland-Garros 2025, je vais avoir un déclic ou une mauvaise expérience, et peut-être que ce sera rideau ».

« À la moindre blessure, je sais que ce sera fini pour moi »

Gaël Monfils a également fait savoir toujours à propos de son avenir : « Qu'est-ce qui pourrait concrètement me faire arrêter ? À la moindre blessure, je sais que ce sera fini pour moi. Même moi, je me suis vraiment étonné. Les gens prennent tout ça pour de la normalité, mais quand je me suis blessé au pied (août 2022), j’ai arrêté un an. Pour moi, c’était fin de carrière… Et finalement, c’est là que je me suis dit : ça serait cool de se qualifier pour les Jeux olympiques. Je crois que j’étais 490e mondial. Je n’avais pas joué, j’avais les pieds en feu. J’ai réussi à revenir, donc ça m’a redonné le smile. J’ai eu de la réussite et la réussite, tu l’as une fois, deux fois, trois fois, mais après, à un moment, tu sais que ça tourne. On a tous envie de jouer pour toujours. J’essaie de tenir le plus longtemps que je peux, physiquement et mentalement ».