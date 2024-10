Tennis : Gaël Monfils fait ses adieux à Paris !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours proche du top 50 alors qu'il vient de fêter ses 38 ans, Gaël Monfils ne disputera pas le dernier Masters 1000 de l'année à Bercy. Le joueur français, souffrant, a déclaré forfait alors qu'il avait obtenu une invitation pour le grand tableau. L'ancien double finaliste du tournoi ne fera pas son apparition dans ce mythique tournoi qui s'apprête à vivre sa dernière édition à l'Accor Arena, 20 ans après sa première participation.

A 38 ans, Gaël Monfils est toujours capable de produire un niveau de jeu intéressant. Le joueur français, proche du top 50 cette semaine, est souffrant et ne pourra pas défendre ses chances sur ses terres parisiennes cette semaine. Dans un long message publié sur Instagram, il s'est livré sur son histoire avec le Rolex Paris Masters, alors que le tournoi déménagera l'année prochaine.

« C'est une histoire spéciale »

Gaël Monfils n'avait que 18 ans en 2004 lorsqu'il a fait ses premiers pas au Rolex Paris Masters. A l'époque, le Parisien parvient à s'extirper des qualifications, à passer un tour avant de s'incliner avec les honneurs face à Lleyton Hewitt, numéro 2 mondial. Le début d'une belle histoire avec ce tournoi où il sera passé proche de la victoire en 2009 et en 2010 après deux défaites en finale face à Novak Djokovic et Robin Söderling. « Aujourd’hui, je suis triste de ne pas pouvoir jouer cette dernière édition à Bercy, encore plus triste que ce soit la dernière au Palais Omnisports. Entre Bercy et moi, c’est une histoire spéciale. J’y ai grandi, j’ai rêvé dans les gradins, j’ai fait deux finales, battu Federer pour la première fois, et ressenti une énergie de dingue avec le public » se rappelle-t-il.

Bercy va déménager en 2025

Pour la dernière édition à l'Accor Arena, Gaël Monfils ne pourra pas honorer sa présence. « Merci à vous tous et merci à cette salle mythique qui m’a tellement donné. Au revoir, Bercy. Merci. Hâte de découvrir cette nouvelle aventure dans cette nouvelle salle l’année prochaine » conclut-il dans son message. En 2025, le tournoi déménagera à La Défense Arena, mieux équipée pour accueillir un tournoi de cette envergure.