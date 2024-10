«Tout est difficile…» : Le terrible aveu de Rafael Nadal sur sa fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une page du tennis va se tourner à l’issue de la Coupe Davis, se déroulant à Malaga du 19 au 24 novembre, avec la retraite de Rafael Nadal. Si la fin était inéluctable compte tenu de l’état physique de l’Espagnol, le timing de l’annonce a pu surprendre. Mais à ses yeux, la fin de carrière parfaite n’existait pas.

Après une escapade en Arabie saoudite dans le cadre de l’exhibition Six Kings Slam avec un gros chèque à la clé et une raquette en or pour rendre hommage à sa carrière, Rafael Nadal se prépare pour la Coupe Davis qui a lieu chez lui en Espagne, du côté de Malaga, du 19 au 24 novembre, son ultime apparition sur un court de tennis. Le taureau de Manacor a annoncé il y a quelques jours son départ à la retraite une fois la compétition terminée, lui qui peinait à enchainer les matches et les bons résultats à cause de problèmes physiques.

« Presque personne n’a de belles fins de film, car c’est très difficile dans le sport d’en avoir »

Interrogé par AS avant le grand rendez-vous, Rafael Nadal reconnaît qu’il n’avait jamais imaginé finir sa carrière sur une note très positive. « Je n’attendais pas grand‐chose de la fin de ma carrière depuis longtemps, car on se rend compte à quel point tout est difficile et je ne crois pas aux belles fins de film. Presque personne n’a de belles fins de film, car c’est très difficile dans le sport d’en avoir, à moins que ce soit quelqu’un qui arrive vraiment au point où il est en bonne santé et peut gagner, mais qui n’apprécie plus vraiment ce qu’il fait. Alors, oui, vous pouvez prendre votre retraite sans être au sommet de votre art, même après avoir tout gagné », confie Nadal, rapporté par We Love Tennis.

« Vous ne voulez jamais voir votre idole prendre sa retraite »

Le départ de Rafael Nadal ne laisse personne indifférent sur le circuit. Son compatriote Carlos Alcaraz lui a notamment rendu hommage : « Personnellement, vous ne voulez jamais voir votre idole prendre sa retraite et regarder ses derniers matchs, la vérité est que c’est un peu douloureux. Mais la vérité est que je l’ai vu avec de bons yeux, avec tout l’espoir de pouvoir profiter de ses derniers matchs, du plus de temps possible qu’il passe sur le terrain. Et ça a été un plaisir de le voir ».