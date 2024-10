Tennis : Djokovic annonce déjà son retour à Paris !

Amadou Diawara

Alors que le Masters de Paris va débuter ce samedi, Novak Djokovic ne sera pas de la partie. Malgré son sacre l'année dernière, l'ogre serbe a décidé de faire l'impasse sur le tournoi français. Sur les réseaux sociaux, Novak Djokovic s'est excusé pour son absence, avant d'annoncer qu'il voulait revenir dès 2025.

Sacré l'année dernière au Masters de Paris, Novak Djokovic ne va pas défendre son titre. En effet, l'ogre serbe a décidé de déclarer forfait pour le tournoi français, qui aura lieu du 26 octobre au 3 novembre. Alors que la nouvelle a été officialisée il y a plusieurs jours, Novak Djokovic a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux ce mercredi. Dans le même temps, le vétéran de 37 ans a annoncé qu'il voulait faire son retour au Masters de Paris en 2025.

«Je ne jouerai pas au Rolex Paris Masters cette année»

« Malheureusement, je ne jouerai pas au Rolex Paris Masters cette année. Je demande pardon à tous ceux qui espéraient me voir jouer à ce tournoi. Je souhaite une belle semaine à tous les joueurs, sponsors, organisateurs et fans. J’ai de nombreux très bons souvenirs de mes sept titres gagnés à Paris et j’espère revenir l’année prochaine », a écrit Novak Djokovic dans une story postée sur Instagram ce mercredi. Si Rafael Nadal et Roger Federer ont pris leur retraite sportive, l'actuel numéro 4 mondial ne compte pas les imiter de si tôt.

«J’espère revenir l’année prochaine»

« Certains pensent que je dois me retirer du tennis au sommet : ‘Tu as gagné l’or, tu as tout gagné, dis au revoir’. D’autres pensent que je devrais continuer tant que je pense encore pouvoir être le favori d’un Grand Chelem. Je pense plutôt comme eux. Peut‐être que je changerai d’avis, je ne sais pas. Pour l’instant, j’ai envie de continuer. Combien de temps encore ? Voyager et trouver la motivation devient de plus en plus difficile pour moi. Ce n’est pas facile. Surtout avec des enfants. Je ne veux pas être loin de chez moi pendant si longtemps, mais j’en ai toujours envie. Je suis donc désolé pour ceux qui veulent que je prenne ma retraite, car ils devront encore me voir pendant un certain temps », a expliqué Novak Djokovic dernièrement.