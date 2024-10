Tennis : Djokovic fait pleurer sa femme, elle déballe tout

Pierrick Levallet

La saison 2024 s’est révélée plutôt compliquée pour Novak Djokovic. Le Serbe n’a remporté aucun titre majeur hormis la médaille d’or des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il lui a fallu cinq participations pour enfin la glaner. Sa femme, Jelena, a alors craqué après avoir été submergée par les émotions.

Décidément, la saison 2024 a été plutôt délicate pour Novak Djokovic. Éliminé en demi-finale de l’Open d’Australie en janvier dernier, le Serbe a ensuite déclaré forfait en quart de finale de Roland-Garros. Quelques semaines plus tard, Nole a vu Wimbledon lui échapper en finale, avant de se faire surprendre au troisième tour de l’US Open. Le joueur de 37 ans n’a donc remporté aucun tournoi majeur cette année, hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et cela a été suffisant pour que sa femme soit submergée par les émotions.

Tennis : Djokovic est le GOAT, Nadal dévoile pourquoi ! https://t.co/SdS6diXmS7 pic.twitter.com/oypvz6JHxd — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

«C’est un honneur de vivre avec lui»

« Vous ne me croirez pas si je vous dis ce que j’ai ressenti. J’ai pleuré de bonheur et pensé à ce qui allait suivre. L’or olympique était un objectif très difficile à atteindre, il lui a fallu beaucoup de temps [Paris 2024 était sa cinquième participation aux Jeux olympiques]. Je sais qu’il ne s’arrêtera pas là. C’est un géant en termes de capacités mentales et spirituelles. C’est un honneur de vivre avec lui et, d’une certaine manière, d’être inspiré par lui » a ainsi révélé Jelena Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Djokovic encore là «pendant un certain temps»

Novak Djokovic a d’ailleurs confirmé qu’il ne comptait pas rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal à la retraite avant un moment. « Certains pensent que je dois me retirer du tennis au sommet : ‘Tu as gagné l’or, tu as tout gagné, dis au revoir’. D’autres pensent que je devrais continuer tant que je pense encore pouvoir être le favori d’un Grand Chelem. Je pense plutôt comme eux. Peut‐être que je changerai d’avis, je ne sais pas. Pour l’instant, j’ai envie de continuer. Combien de temps encore ? Voyager et trouver la motivation devient de plus en plus difficile pour moi. Ce n’est pas facile. Surtout avec des enfants. Je ne veux pas être loin de chez moi pendant si longtemps, mais j’en ai toujours envie. Je suis donc désolé pour ceux qui veulent que je prenne ma retraite, car ils devront encore me voir pendant un certain temps » a-t-il confirmé. Reste maintenant à voir si les prochaines années lui seront plus bénéfiques que 2024.