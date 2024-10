Tennis : L’énorme punchline de Djokovic sur sa retraite

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic a réalisé l'une de ses pires saisons sur le circuit ATP. Le joueur serbe n'a remporté aucun titre, si ce n'est les Jeux Olympiques de Paris. Les prémices d'un déclassement ? A 37 ans, il est conscient qu'il ne retrouvera jamais son meilleur niveau. Mais pas question pour autant d'abandonner.

Il faut remonter à 2005 pour retrouver une année sans titre pour Novak Djokovic. Et pour l’instant, le joueur serbe est resté muet. Si on enlève les Jeux Olympiques de Paris, le numéro quatre mondial n’a toujours pas soulevé de trophée. Ce qui fait dire à ses détracteurs que la fin est proche pour Djokovic. Mais à 37 ans, le natif de Belgrade a encore de l’énergie à revendre.

Djokovic n'est pas encore terminé

Même s’il a encore perdu face au numéro un mondial, Jannik Sinner, en demi-finales du Six Kings Slams, exhibition disputée en Arabie saoudite (6/2 6/7 6/4), Djokovic a prouvé qu’il était en grande forme à l’approche des derniers rendez-vous de la saison comme le Rolex Paris Masters et le Masters de fin d’année. Et à ceux qui veulent l’arrêt de sa carrière, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem répond cash.

« Pour l’instant, j’ai envie de continuer »

« Certains pensent que je dois me retirer du tennis au sommet : ‘Tu as gagné l’or, tu as tout gagné, dis au revoir’. D’autres pensent que je devrais continuer tant que je pense encore pouvoir être le favori d’un Grand Chelem. Je pense plutôt comme eux. Peut‐être que je changerai d’avis, je ne sais pas. Pour l’instant, j’ai envie de continuer. Combien de temps encore ? Voyager et trouver la motivation devient de plus en plus difficile pour moi. Ce n’est pas facile. Surtout avec des enfants. Je ne veux pas être loin de chez moi pendant si longtemps, mais j’en ai toujours envie. Je suis donc désolé pour ceux qui veulent que je prenne ma retraite, car ils devront encore me voir pendant un certain temps » a confié Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis.