Retraite de Nadal : Djokovic, l'immense hommage

Parmi tous les hommages à Rafael Nadal, deux étaient particulièrement attendus, ceux de Roger Federer et Novak Djokovic. Le Suisse s'est rapidement exprimé, et c'est désormais le Serbe qui s'est fendu d'un petit mot pour son plus grand rival qu'il a affronté 60 fois durant sa carrière.

Après Roger Federer, c'est au tour de l'autre grand rival de Rafael Nadal de lui rendre hommage. Il s'agit évidemment de Novak Djokovic. Les deux joueurs se sont livrés certaines batailles mémorables sur les courts, mais c'est fini. L'Espagnol a effectivement annoncé qu'il prendrait sa retraite après la Coupe Davis au mois de novembre. Par conséquent, le dernier des 60 matches entre les deux hommes aura été sur la terre battue du Court Philippe Chatrier, mais pas pour Roland-Garros, puisque c'était au deuxième tour des JO de Paris l'été dernier. Ce n'était pas le match le plus accroché, mais il ne reflète pas le niveaux des batailles de cette rivalité légendaire qui se conclue donc avec un très léger avantage pour Novak Djokovic (31 victoires contre 29 pour Rafael Nadal). Et l'actuel numéro 4 mondial rend hommage à son meilleur ennemi.

Tennis : «Sous le choc» après la bombe lâchée par Nadal, il n’en revient pas https://t.co/4egEoMiyZ2 pic.twitter.com/ThKPdMxCpo — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Djokovic salue à son tour Nadal

« Rafa, un seul post n'est pas assez pour exprimer tout le respect que j'ai pour toi et pour ce que tu as accompli pour notre sport. Tu as inspiré des millions d'enfants qui se sont mis au tennis grâce à toi et je crois que c'est le plus grand accomplissement que quelqu'un puisse souhaiter. Ta ténacité, ta dévotion, ta rage de vaincre seront racontées pendant des décennies. Ton héritage vivra pour toujours. Il n'y a que toi qui puisses savoir tout ce que tu as enduré pour devenir une icône du tennis et du sport tout court », écrit d'abord le Serbe sur ses réseaux sociaux.

«Merci de m'avoir toujours poussé à la limite de mes capacités»

Novak Djokovic a également tenu à remercier Rafael Nadal d'avoir été un rival si coriace, et espère le voir remporter la Coupe Davis à la fin du mois de novembre : « Merci de m'avoir toujours poussé à la limite de mes capacités dans notre rivalité qui m'a le plus impactée en tant que joueur. Ta passion pour représenter l'Espagne a toujours été remarquable. Je te souhaite le meilleur au revoir à Malaga en Coupe Davis. Je serai là pour rendre hommage à ton extraordinaire carrière. »