Tennis : Nadal lâche une bombe, Federer est dégouté !

Ce jeudi matin, Rafael Nadal a annoncé la fin de sa carrière de tennisman. Alors qu'il a remporté 14 Roland-Garros au total, le Majorquin va manquer à la planète tennis, et en particulier à Roger Federer. En effet, l'ancien maitre à jouer suisse a avoué qu'il ne voulait jamais voir Rafael Nadal prendre sa retraite.

Rafael Nadal a lâché une bombe ce jeudi matin. En effet, le Majorquin a annoncé qu'il prenait sa retraite sportive, et ce, par le biais d'une vidéo publiée sur X et Instagram.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

«Merci pour tous ces souvenirs inoubliables»

« Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer sans limitations. C'est évidemment une décision difficile qui m’a demandé du temps avant d'être prise. Mais, dans cette vie, tout a un début et une fin et je pense que c'est le bon moment pour mettre le point final à une carrière qui a été longue et avec bien plus de succès que je ne l'aurais jamais imaginé. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », a déclaré Rafael Nadal, qui a fêté ses 38 ans le 3 juin.

«J'ai toujours espéré que ce jour n'arrive jamais»

Grand rival de Rafael Nadal avant de prendre sa retraite, Roger Federer a tenu à lui rendre un vibrant hommage, affichant ses regrets de voir l'Espagnol raccrocher. « Quelle carrière, Rafa ! J'ai toujours espéré que ce jour n'arrive jamais. Merci pour tous ces souvenirs inoubliables et tous tes accomplissements dans ce jeu que nous aimons. Cela a été un honneur absolu », a écrit l'ancien maitre à jouer suisse (43 ans) sur X. Roger Federer ayant répondu au post de Rafael Nadal.