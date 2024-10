Tennis - Nadal à la retraite : Ses statistiques hallucinantes à Roland-Garros !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rafael Nadal vient d'officialiser la fin de sa carrière, une brillante carrière sur les courts qui aura notamment été marquée par d'incroyables performances à Roland-Garros. C'est donc une grande page du tennis qui se tourne avec ce retrait de l'Espagnol, l'occasion d'évoquer son bilan stratosphérique du côté de la Porte d'Auteuil.

C'était une nouvelle très attendue, et elle est désormais officielle : Rafael Nadal annonce qu'il prendra prochainement sa retraite. Une officialisation formulée via une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux : « Salut à tous. Je suis là pour vous faire savoir que je me retire du tennis professionnel. La réalité est que ces deux dernières années ont été difficiles. Je crois que je ne suis plus capable de jouer. Dans la vie, il y a un temps pour tout : le début et la fin et je crois que ce dernier moment est venu », lâche Nadal.

Des chiffres incroyables à Roland-Garros

Cette nouvelle est donc l'occasion pour la rédaction du 10 Sport de revenir sur l'incroyable bilan de Nadal à Roland-Garros, avec des chiffres qui ont de quoi donner le tournis :

14 victoires : Sur les 22 Grands Chelems raflés tout au long de sa carrière, l'Espagnol en a remporté 14 à Roland-Garros. Ni Djokovic à l’Open d’Australie (10 titres), ni Federer à Wimbledon (8) n'ont réussi à faire aussi bien.

: Sur les 22 Grands Chelems raflés tout au long de sa carrière, l'Espagnol en a remporté 14 à Roland-Garros. Ni Djokovic à l’Open d’Australie (10 titres), ni Federer à Wimbledon (8) n'ont réussi à faire aussi bien. 112 victoires, 4 défaites : Rafael Nadal n'a perdu que 4 matchs du côté de la Porte d'Auteuil, pour 112 victoires. Avant son revers contre Zverev en mai dernier, seuls deux joueurs étaient parvenus à mettre fin à son parcours à Roland-Garros : le Suédois Robin Söderling (8e de finale en 2009) et Novak Djokovicà deux reprises, en quarts de finale en 2015 et en demi-finale en 2021.

: Rafael Nadal n'a perdu que 4 matchs du côté de la Porte d'Auteuil, pour 112 victoires. Avant son revers contre Zverev en mai dernier, seuls deux joueurs étaient parvenus à mettre fin à son parcours à Roland-Garros : le Suédois Robin Söderling (8e de finale en 2009) et Novak Djokovicà deux reprises, en quarts de finale en 2015 et en demi-finale en 2021. 39 succès d’affilée : Entre sa défaite contre Söderling (2009) et celle concédée contre Djokovic (2015), l'Espagnol a enchaîné pas moins de 39 succès d’affilée à Roland-Garros, étalés sur six éditions. Un record absolu.

: Entre sa défaite contre Söderling (2009) et celle concédée contre Djokovic (2015), l'Espagnol a enchaîné pas moins de 39 succès d’affilée à Roland-Garros, étalés sur six éditions. Un record absolu. Seulement 37 sets perdus : En 18 participations à Roland-Garros, Rafael Nadal n’a perdu que 37 sets et en a remporté presque 10 fois plus (333).

Une retraite attendue...

En mai dernier, après son élimination dès le 1er tour de Roland-Garros contre Zverev, Rafael Nadal avait vendu la mèche sur cette annonce de départ à la retraite en indiquant clairement qu'il s'agissait de sa dernière apparition dans ce tournoi : « Il y a de grandes chances que ce soit mon dernier Roland-Garros, mais si je dois vous dire que c'est à 100 % mon dernier Roland-Garros, je suis désolé, mais je ne le ferai pas, parce que je ne peux pas prédire ce qui se passe. J'espère que vous comprenez. Moi-même, j'ai traversé un long processus de rétablissement après une blessure très difficile, presque deux ans de souffrance, un processus de rétablissement qui semble me permettre de me sentir mieux aujourd'hui », avait-t-il confié. Une annonce qui s'est donc vérifiée.