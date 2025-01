Marion Rousse : L’appel qui la met «en danger» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse s’est rapidement reconvertie en tant que consultante. Aujourd’hui, on peut notamment la voir sur France Télévisions, notamment lors du Tour de France. Mais la compagne de Julian Alaphilippe a d’autres casquettes. Marion Rousse est ainsi directrice du Tour de France femmes et prochainement, elle va se retrouver animatrice d’une nouvelle émission. Un nouveau défi sur lequel est s’est exprimée.

On connaissait Marion Rousse la consultante, Marion Rousse la directrice du Tour de France femmes, voilà qu’on a désormais le droit à Marion Rousse l’animatrice. C’est une nouvelle casquette pour la compagne de Julian Alaphilippe qui se retrouve à la tête de son émission sur France Télévisions. Aux commandes de « La Vie à Vélo », Marion Rousse va ainsi sillonner la France à vélo afin de rencontrer de nombreuses personnes.

« La maison de production m’a appelée pour évoquer ce projet »

Dans des propos accordés à Télé Star, Marion Rousse s’est confiée sur comment elle s’est retrouvée à être animatrice. « Comment cette nouvelle émission est-elle née ? La maison de production m’a appelée pour évoquer ce projet, qui regroupait ce que j’aimais : le vélo et rencontrer des gens. Tous vouent une passion particulière au cyclisme. Je pense notamment à ces jeunes qui ont traversé l’Europe à vélo. Je n’avais jamais assumé un rôle d’animatrice. Cela m’a permis de me mettre un peu en danger, de voyager à travers la France et de découvrir son patrimoine », a raconté l’ancien cycliste professionnelle.

« J’adore toutes les facettes de mon travail »

A 33 ans, Marion Rousse empile donc les casquettes dans sa vie professionnelle, en plus de celle de maman dans sa vie privée, ayant un enfant avec Julian Alaphilippe. A ce propos, elle a notamment expliqué : « Qu’est-ce qui me comble le plus dans mes diverses activités ? J’adore toutes les facettes de mon travail. J’ai évolué dans le cyclisme féminin à une époque où nous n’étions pas rémunérées. J’étais championne de France, mais je devais travailler à côté ! Je suis très fière d’être aujourd’hui à la tête de la plus belle course du monde, avec de jolies audiences, des spectateurs au bord des routes, des sponsors… ».