Mercato - PSG : L’Arabie Saoudite brise le rêve d’Al-Khelaïfi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce mois de janvier, le PSG a dépensé 70M€ pour s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Après avoir recruté l’ailier géorgien, le club de la capitale préparait déjà les prochains changements au sein de son attaque. Ainsi, les yeux étaient rivés vers Jhon Duran, le Colombien d’Aston Villa. On parlait alors d’un possible transfert pour l’été 2025, mais voilà que l’Arabie Saoudite aurait tout fait exploser dans ce dossier.

Auteur de 7 buts en Premier League avec Aston Villa, Jhon Duran a vu sa cote exploser depuis le début de la saison. L’attaquant colombien a fait forte impression de l’autre côté de la Manche et forcément, cela n’est pas passé inaperçu. En ce mercato hivernal, on a alors beaucoup parler de Duran et d’un possible transfert. Mais aux dernières nouvelles, on pensait que les Villans avaient fermé la porte à double tour, se préparant plutôt à le laisser partir l’été prochain, pourquoi pas au PSG.

8M€ pour Skriniar : un départ imminent pour le PSG ? Découvrez les dessous de cette transaction déjà en cours ! 🚀

➡️ https://t.co/mdEotmALLW pic.twitter.com/Xjy0iW7uB9 — le10sport (@le10sport) January 28, 2025

Al-Khelaïfi voulait Duran

Ce mardi soir, L’Equipe le confirme, le PSG s’est intéressé à Jhon Duran. Toutefois, en ce mois de janvier, le club de la capitale se serait heurté au refus d’Aston Villa. Le club basé à Birmingham avait alors fermé la porte et du côté de Paris, on envisageait d’ores et déjà d’entamer des discussions en vue de l’été 2025. Alors que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était visiblement aux commandes de ce dossier Duran, tous les plans pourraient finalement voler en éclat.

L’Arabie Saoudite plutôt que le PSG ?

Et tout cela serait de la faute de l’Arabie Saoudite et surtout d’Al-Nassr, club où évolue actuellement Cristiano Ronaldo. Si Aston Villa avait donc visiblement fermé la porte à un transfert de Jhon Duran ce mois de janvier, l’offre saoudienne aurait totalement inversé la tendance. Selon les informations du quotidien sportif, le le Colombien se serait d’ores et déjà mis d’accord avec Al-Nassr, ne reste maintenant plus qu’aux deux clubs à trouver un terrain d’entente. Et voilà qu’un transfert supérieur à 70M€ pourrait se boucler avant la clôture du marché des transferts.