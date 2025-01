Cyclisme : Bardet, l’hommage émouvant du patron du Tour

Alexandre Higounet

Lors de la présentation de l’édition 2025 du Dauphiné Libéré, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France et également organisateur du Dauphiné, a rendu un hommage émouvant à Romain Bardet, qui disputera la dernière course de sa carrière à cette occasion.

Romain Bardet l’a annoncé à l’automne dernier, il mettra un terme à sa carrière professionnelle à la fin du printemps prochain, au sortir du Dauphiné Libéré, avec l’objectif de lever les bras à haut niveau une dernière fois.

« Un homme de cœur et un grand champion »

Pour le grimpeur tricolore, monté à plusieurs reprises sur le podium du Tour de France, la perspective de finir au Dauphiné Libéré est d’autant plus motivante que l’épreuve partira de sa région en Auvergne et passera même par sa ville natale de Brioude. Comme un hommage de la part des organisateurs, qui sont également ceux du Tour de France.

« Romain Bardet, c’est quelqu’un qui pense aux autres »

A l’occasion de la présentation du parcours 2025 du Dauphiné Libéré, qui s’est tenue en milieu de semaine, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, n’a d’ailleurs pas hésité à rendre un hommage émouvant au champion français, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est rare qu'un champion de cyclisme s'arrête en milieu de saison. Mais lui veut finir sa carrière sur route sur le Dauphiné, qui passera par Brioude, où il est né, et dans ses montagnes, où il espère briller. C'est un sacré beau signe pour un champion comme lui de vouloir partir sur cette course-là. Cela veut dire que c'est une très belle course, ça veut dire que c'est un homme de cœur et un grand champion. C'est quelqu'un qui pense aux autres d'une certaine manière et qui sait où sont ses racines. Je suis sûr qu'il va tout faire pour gagner une étape. Qui avait imaginé qu'il remporterait la première étape du Tour 2024 ? Je lui souhaite vraiment le meilleur ». Et nul doute que le meilleur pour Bardet serait de remporter une étape lors de la semaine. Pourquoi pas celle arrivant à Combloux après la légendaire cote de Domancy, une route sur laquelle le Français avait connu l’une de ses heures de gloire lors du Tour 2016 ? L’idée va fatalement lui trotter dans la tête…