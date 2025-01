Cyclisme - Tour de France : La Red Bull-Bora Hansgrohe croit-elle toujours en Roglic ?

Alexandre Higounet

En janvier 2024, Primoz Roglic avait officiellement quitté la Visma-Lease A Bike pour rejoindre la Red Bull-Bora-Hansgrohe afin d’avoir une équipe entièrement à son service pour remporter le Tour de France. Un an après, l’équipe allemande croit-elle toujours son leader slovène capable d’arracher le maillot jaune des épaules de Pogacar ? C’est loin d’être sûr…

Il y a quelques semaines, Primoz Roglic n’avait pas caché qu’il visait toujours la victoire dans le Tour de France, quand bien même il savait la tâche extrêmement difficile. Et pour y parvenir, le leader de la Red Bull-Bora Hansgrohe avait pris l’optique de courir loin du leader du Team UAE, sans s’en préoccuper, et d’arriver au Tour de France à 100% de ses possibilités, arguant du fait que s’il était à son top, il aurait la capacité de lui causer des difficultés. L’équipe Red Bull-Bora Hansgrohe est-elle aussi confiante ? C’est loin d’être certain…

Roglic affirme qu’il croit toujours possible de gagner le Tour, mais…

En effet, alors que le quadruple vainqueur de la Vuelta espérait jouer une cinquième victoire au Tour d’Espagne, la direction de la Red Bull-Bora Hansgrohe a annoncé ces derniers jours qu’il ferait le Giro et le Tour de France. Le directeur sportif de l’équipe, Patxi Vila a ainsi affirmé à Marca, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Le Giro et le Tour sont les priorités des sponsors et de l'équipe. Sa liste de souhaits indique qu'il veut devenir le coureur avec le plus de victoires au classement général de la Vuelta, mais cette année, l'équipe a pris la décision pour lui de participer au Giro et au Tour ».

Que cache le choix d’aligner Roglic au Giro ?

Au-delà des déclarations officielles de l’équipe allemande, un point apparaît loin d’être à négliger dans le choix du Giro : Tadej Pogacar sera très probablement au départ du Tour d’Espagne. Pour Roglic, le plan d’une cinquième victoire devenait d’un coup moins évident, et nul doute qu’au sein de l’équipe allemande, on a jugé qu’il était préférable de miser sur sa victoire au Giro, quitte à ce qu'il arrive avec un peu moins de fraîcheur au Tour de France. Un choix qui raisonne comme un aveu que le staff de la Red Bull-Bora-Hansgrohe ne croit pas en une possible victoire de son leader face à Pogacar, que ce soit à la Vuelta ou au Tour…