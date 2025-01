Mercato - OM : L’enfant du pays signe son retour et dit tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ère Habib Beye à Rennes s'ouvre sur le transfert de Lilian Brassier. Totalement perdu à l'OM, le défenseur est prêté au club breton jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat automatique à 4M€. Après avoir posé avec son nouveau maillot, le joueur a évoqué ses ambitions avec la formation rennaise, en grande difficulté cette année.

L’OM a officialisé une double opération ce vendredi. Dans le sens des arrivées, le club marseillais a annoncé le transfert d’Amine Gouiri. En échec total, Lilian Brassier fait le chemin inverse. Formé à Rennes, le défenseur central rentre au bercail. Son prêt de six mois est assorti d’une option d’achat automatique de 4 ans. Lors d’un entretien accordé au site du club breton, Brassier a hâte de débuter son aventure avec les rouges et noirs.

Brassier sort du silence

« Revenir à Rennes, ça a beaucoup de sens. Je suis pressé de me mettre au boulot avec mes coéquipiers et aller de l’avant. Jouer au Roazhon Park, c’est tout simplement magnifique. Le Stade Rennais F.C. vit des moments compliqués, il ne faut pas oublier que c’est un grand club qui a pour vocation de jouer le top 6. J’ai hâte de me battre pour les Rouge et Noir » a confié Brassier ce vendredi soir.

« Nous sommes très heureux d’accueillir un enfant de la maison »

Directeur sportif de Rennes, Frederic Massara est ravi de voir Brassier revenir dans son club formateur. « Nous sommes très heureux d’accueillir un enfant de la maison. Lilian a été formé ici avant de faire un beau parcours, de devenir un joueur confirmé. Le staff compte sur lui pour apporter ses qualités physiques, son goût du duel et sa détermination. Sa connaissance du championnat et de l’environnement est évidemment un élément qui nous plaît. Bienvenue Lilian ! » a-t-il dirigé. Président exécutif, Arnaud Pouille a confirmé que les échanges avec l’OM et le joueur ont été positives dès le début. « Nos échanges ont été très faciles car c’est un garçon intelligent qui aspire à s’imposer comme un élément majeur du groupe » a-t-il lâché.