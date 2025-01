OM : De Zerbi annonce deux renforts XXL !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques heures d'un choc face à l'OL en championnat, Roberto de Zerbi a fait un point médical. le coach italien de l'OM a annoncé deux bonnes nouvelles puisque Geoffroy Kondogbia pourrait faire son grand retour dans les prochains jours. L'optimisme est de mise aussi pour Amine Harit, touché au mollet depuis le début du mois de janvier.

L’OM connaît un net coup de moins bien en ce début d’année 2025. Le club marseillais reste sur trois matches sans victoire, dont une prestation inquiétante sur la pelouse de l’OGC Nice. Un réveil est attendu face à l’OL, lui aussi dans le doute après le départ incompréhensible de Pierre Sage.

De Zerbi annonce deux retours imminents

En conférence de presse, Roberto de Zerbi a fait le point sur les forces en présence. Touché au mollet, Geoffrey Kondogbia est encore trop juste, mais il pourrait bien réapparaître dans la feuille de match dans les prochains jours. Même chose pour Amine Harit, absent lui aussi depuis le début du mois de janvier.

« Ils travaillent à part »

« Kondogbia et Harit travaillent à part. Kondogbia devrait revenir la semaine prochaine, il avait rechuté il y a deux ou trois semaines. Amine n'est pas loin non plus, ce sont les délais attendus » a confié le coach de l’OM ce vendredi.