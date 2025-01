Mercato : Coup de tonnerre sur la Ligue 1, l’OM réagit

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'impatience de John Textor a eu raison du passage de Pierre Sage à l'OL. Le technicien, qui est pour beaucoup dans la bonne forme du club lyonnais, a été remercié avant la rencontre de Ligue Europa face à Ludogorets. Le formateur sera remplacé sur le banc par Paulo Fonseca, qui aura fort à faire pour son premier match, face à l'OM. Joueur marseillais, Adrien Rabiot se méfie de cet adversaire.

On peut donc être sixième de Ligue 1, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et être remercié. C’est la douloureuse expérience vécue par Pierre Sage, victime de l’impétuosité de John Textor. Soutenu par le public lyonnais, le technicien a été remplacé par Paulo Fonseca, ancien coach de l’AS Roma, du Milan AC ou encore du LOSC.

Fonseca va faire ses grands débuts

Le technicien portugais débutera son chapitre lyonnais par un choc face à l’OL. Il y a mieux comme adversaire pour lancer une aventure. Malgré ce changement d’entraîneur, qui perturbe sans aucun doute le quotidien du vestiaire rhodanien, Adrien Rabiot se méfie de cet adversaire.

Rabiot se méfie

« Ils ont changé d’entraîneur donc on ne sait pas exactement dans quel système ils vont jouer, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on est capables de faire et ce qu'on a bien fait dans les gros matchs. Ils ont de très bons joueurs, mais en leur mettant la pression, c'est une équipe qui a du mal quand on va les chercher » a confié le milieu de terrain de l’OM en conférence de presse.