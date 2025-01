Benatia : «Stupéfait», l’OM sort du silence après la sentence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Exclu face au LOSC, Medhi Benatia était dans l’attente de sa sanction. Déjà sous le coup d’un sursis, le directeur du football de l’OM a pris cher par la commission de discipline de la FFF. En effet, ce jeudi, il a été révélé que Benatia avait été suspendu pour 3 mois, tout en ayant 3 mois de sursis. Une grosse sanction à laquelle l’OM a réagi dans un communiqué.

La sanction de Medhi Benatia est tombé. Exclu après un carton rouge face au LOSC en raison de son comportement envers le 4ème arbitre, le directeur du football de l’OM avait été convoqué par la commission de discipline de la FFF. Celle-ci a enfin statué sur le cas de Benatia et comme l’a révélé L’Equipe, le dirigeant marocain aurait écopé d’une suspension de 3 mois ainsi que 3 mois de sursis.

Dans la foulée, l’OM a décidé de réagir à cette suspension infligée à Medhi Benatia. Dans un communiqué du club phocéen, on peut alors lire : « L’Olympique de Marseille a pris connaissance avec stupéfaction de la sanction infligée à Medhi Benatia. Le club regrette une nouvelle fois l’incohérence et l’acharnement dont fait l’objet son Directeur du football alors que les images diffusées ont clairement démontré l’absence de menace invoquée par M. Stinat, 4e arbitre lors de la rencontre OM-LOSC. Pendant l’audition de ce jour, cette absence de menace a même été confirmée par le délégué principal de la FFF, présent et à proximité lors desdits faits ».

« Convaincu du caractère incontestable des preuves fournies à la commission de discipline de la FFF et du caractère injuste et disproportionné de la sanction prise à l’encontre de Medhi Benatia, le club et son Directeur du football ont décidé, ensemble, de faire appel de cette décision et, le cas échéant, de saisir les juridictions administratives compétentes en la matière », a conclu l’OM dans son communiqué. A Marseille, on ne va donc pas en rester là, puisqu’on va donc faire appel de la suspension de Medhi Benatia.