OM : La polémique relancée avec ce post Instagram !

Ce jeudi, la commission de discipline de la FFF a lourdement sanctionné le directeur sportif de l’OM Medhi Benatia pour son comportement à la fin du 16ème de finale de la Coupe de France face à Lille le 14 janvier dernier. Les Marseillais ont fini par s'incliner aux tirs au but et si Olivier Létang, le président du LOSC, a été sanctionné d'un mois de suspension ferme et un mois de sursis, Medhi Benatia a écopé d'une suspension de trois mois ferme et de sursis. Une décision qu'il ne comprend pas du tout.

Au lendemain de l'annonce de la terrible sanction à son égard, Medhi Benatia n'a pas attendu bien longtemps avant de réagir. Le directeur sportif de l'OM avait été exclu du terrain en raison de son attitude envers le quatrième arbitre à la fin de la rencontre face au LOSC au Vélodrome. Olivier Létang a lui écopé d'une sanction un peu moins lourde pour les mêmes raisons, tout en rajoutant ses protestations envers l'arbitre de Lyon-Lille. Sur Instagram, l'ancien joueur du Bayern Munich a tenu à se livrer sur la déception ressentie.

Benatia réagit à la sanction

Réputé pour son franc-parler, Medhi Benatia n'hésite pas à dire ce qui ne va pas quand c'est le cas. Mais il ne s'attendait pas à recevoir une telle sanction au vu de son message. « Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui m’ont envoyé de très nombreux messages. Merci pour votre bienveillance et pour votre soutien inébranlable. Dans ces moments où la déception est forte ressentir votre énergie et votre confiance est pour moi essentiel. Aujourd’hui, je ressens une incompréhension totale. J’ai toujours porté le football avec passion et respect, et j’ai toujours défendu les valeurs qui font la grandeur de ce sport. Le football doit rester un espace d’engagement sincère, où chacun peut s’exprimer sans crainte » a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Benatia continue le combat

Récemment nommé directeur du football à l'OM, Medhi Benatia est très attaché à la réussite de son club depuis son arrivée en 2023 en tant que conseiller sportif. « Vous connaissez ma passion pour l’OM et ma détermination est donc plus forte que jamais. Nous savons, ici à Marseille, ce que signifie se battre, tenir bon et avancer. Je continuerai à défendre, avec vous et pour vous, notre état d’esprit et nos valeurs. Merci à tous » conclut-il.