OM : Une recrue se prend déjà un coup de pression !

Thomas Bourseau

Arrivé en provenance de Norwich City l'été dernier, Jonathan Rowe (21 ans) n'est pas encore le talent brut qui éclot du côté de l'OM. Au contraire, son temps de jeu se fait de plus en plus rare et l'attaquant anglais devrait miser sur le collectif afin d'inverser la tendance d'après une source proche du vestiaire de l'Olympique de Marseille.

L'idylle sportive entre l'OM et Jonathan Rowe n'a jamais vraiment pu se concrétiser depuis son arrivée de Championship et plus particulièrement de Norwich City en août dernier. L'ailier anglais de 21 ans est une victime collatérale du changement de système tactique de Roberto De Zerbi en 3-4-2-1.

De Zerbi a ciblé Gouiri pour dynamiser l'attaque de l'OM. Une fin de mercato palpitante en perspective ! 🔥

➡️ https://t.co/hjlUTX1jBr pic.twitter.com/kzOiUeGezH — le10sport (@le10sport) January 30, 2025

«Il joue moins par choix technique et tactique»

Mais pas uniquement. Son manque de temps de jeu est aussi dû à un choix sportif émanant de l'entraîneur italien. En conférence de presse dernièrement, Roberto De Zerbi tenait les propos suivants envers Jonathan Rowe. « Il joue moins par choix technique et tactique. D’autres le font bien et jusqu’au moment où il me démontrera qu’il mérite de s’imposer, je dois les faire jouer ».

«Il doit avant tout jouer pour la ville et pour l’OM, pas pour lui»

D'ailleurs, l'implication de Jonathan Rowe n'est pas vraiment remise en question à l'entraînement contrairement à Ismael Koné au vu du discours de Roberto De Zerbi la semaine dernière. Néanmoins, le vestiaire de l'OM assure à La Provence que l'Anglais se doit de penser au collectif s'il veut s'installer concrètement dans le projet de jeu du club. « Il a tout pour réussir. Mais il doit comprendre qu’ici, il doit avant tout jouer pour la ville et pour l’OM, pas pour lui ».