«Délit de sale gueule» à l'OM, il craque en direct !

Axel Cornic

La sanction infligée à Mehdi Benatia n’a pas manqué de faire réagir ces dernières heures. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a été suspendu trois mois pas la commission de discipline de la Fédération française de football, après son expulsion face au LOSC en Coupe de France, le 14 janvier dernier.

On attendait avec impatience le verdict du côté de Marseille. Après son carton rouge reçu face au LOSC, Mehdi Benatia risquait gros et le moins que l’on puisse dire c’est que la commission de discipline de la FFF n’y est pas allée de main morte. Le directeur sportif de l’OM a en effet été suspendu trois mois ferme, notamment à cause d’un sursis après une première sanction reçue le 22 septembre dernier en Ligue 1.

« Medhi Benatia dérange, peu importe qu’on aime ou pas Medhi »

Cette décision ne semble pas plaire à tout le monde, surtout parce que pendant ce temps-là le président Olivier Létang, coupable à peu près des mêmes faites que Benatia, n’a écopé lui que d’un mois de suspension. « Ça fait partie de la plus grande mascarade d’une commission. C’est un délit de sale gueule, point final » s’est emporté Jérôme Rothen, sur RMC Sport. « Medhi Benatia dérange, peu importe qu’on aime ou pas Medhi. Il faut être factuel, tu regardes juste les images et quelqu’un qui est totalement neutre, tu en as un qui a tiré l’arbitre, il y a un contact physique et t’en as un autre qui arrive, mais qui n’est pas virulent ».

« Vous trouvez ça normal ? Ce n’est pas normal »

« Quand tu vois ces prises de décision et la façon dans ça s’est passé et quand tu vois que le 4ème arbitre, qui connait le terrain, qu’il nous raconte qu’il y en a un qui menace et pas l’autre, c’est tout ce que je décris, c’est-à-dire le délit de sale gueule sur Benatia » a poursuivi l’ancien du PSG, dans son émission Rothen s’enflamme. « On veut se faire Benatia dans les instances et au niveau de l’arbitrage. Vous trouvez ça normal ? Ce n’est pas normal ».