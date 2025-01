OM : Benatia en «colère», son avocat se lâche en direct !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Voilà un nouvel élément qui ne va pas calmer la colère de l’OM. Ce jeudi, il a été annoncé que Medhi Benatia, après son exclusion face au LOSC, avait été lourdement sanctionné. En effet, le directeur du football marseillais a reçu 3 mois de suspension, plus 3 mois de sursis. Alors que l’OM s’est déjà indigné de cette décision de la commission de discipline de la FFF, l’avocat de Benatia en a également fait de même.

En marge de la rencontre de Coupe de France entre l’OM et le LOSC, une polémique a éclaté. En effet, Medhi Benatia avait été exclu suite à son comportement envers le 4ème arbitre. Convoqué par la commission de discipline, le dirigeant marocain est désormais fixé sur sa sanction. Comme ça a été révélé, Benatia a alors été suspendu pour 3 mois, ainsi que 3 mois avec sursis. Une sanction très lourde qui provoque une incompréhension la plus totale à Marseille.

« Un immense sentiment d’injustice et d’acharnement »

Alors que l’OM a fait part de sa stupéfaction dans un communiqué, Medhi Benatia a réagi par l’intermédiaire de son avocat. Ce jeudi soir, Me Mathias Chichportich était présent au micro de RMC pour s’exprimer sur cette affaire, faisant alors savoir : « Derrière le dirigeant, l’ancien joueur, il y a un homme qui est dans une situation qui est aujourd’hui la colère, la stupéfaction, un immense sentiment d’injustice et d’acharnement. Cette décision elle indigne car elle est incohérente et disproportionnée. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, j’ai plaidé devant toutes les juridictions de France, je n’ai jamais vu une décision qui soit à ce point déséquilibrée, disproportionnée. Les valeurs du sport sont basées sur le principe d’égalité et là, il y a un sentiment, je n’ai rien à dire du comportement de Mr Létang, je vais dire quelque chose d’évident, il y a là une décision qui est incompréhensible ».

« C’est désagréable »

« On a la décision, mais on n’a pas sa motivation. Je ne sais même pas comment la décision sera motivée. Ce que je peux dire, on a assisté à un audition expéditive dans laquelle les uns et les autres ont parlé de manière brève avec un sentiment au fond que quoi qu’on dise il y avait déjà une orientation. Et ça c’est désagréable », a poursuivi l’avocat de Medhi Benatia.